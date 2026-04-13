歌手鈴木愛理が12日夜、Xを更新。同日に32歳誕生日を迎えたことを報告した。鈴木は「32歳に！！なりました！！！！人生まだまだここからだと思ってますので！！！！どうぞよろしくお願いします」とポジティブに報告した。そして「(アイドル王目指すって言ったの、忘れてないからな！！！！) #鈴木愛理生誕祭タグも朝からたくさんありがとう」などと絵文字を交えて、ハイテンションでつづった。鈴木はハロー！プロジェクト時代