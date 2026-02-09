¡Ú½°±¡Áª¡¦¿·³ã4¶è¡Û¼«Ì±¡¦ÏÉÈø±Ñ°ìÏº»á¤¬ÃæÆ»¡¦ÊÆ»³Î´°ì»á¤«¤éµÄÀÊÃ¥¼è¡¡Á°²ó¤ÎÀã¿«²Ì¤¿¤¹¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¤â¤È·ë²Ì½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¡×
2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Áª¡£¿·³ã4¶è¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ¿¦¡¦ÏÉÈø±Ñ°ìÏº»á¤¬ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÁ°¿¦¡¦ÊÆ»³Î´°ì»á¤ò²¼¤·¤ÆÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÉÈø»á¤Î´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ì±¡¦¸µ¡¡ÏÉÈø±Ñ°ìÏº»á´î¤Ó¤ÎÀ¼
²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÁªµóÀï¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢ÅöÁª¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¹ëÀã¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¤Ë¤âÀã¤ÎÊÉ¤¬2¥áー¥È¥ë¤Ï¤¢¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢³¹Àë¼Ö¡¢¤½¤·¤Æ³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¸Â¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÁªµóÀï¡¢³§ÍÍÊý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¡¢¤³¤ì¤òÁªµóÀï¤Ë¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡¢¤½¤ì¤«¤é·ã²½¤¹¤ë³°¸òÌäÂê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤È¤ê¤ï¤±¡¢¤³¤Î¿·³ã4¶è¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÅÚ¶¯ð×²½¤ä¡¢¤â¤Á¤í¤ó·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¹Ô¤¦¤Ù¤²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ¸µ4¶è¤È´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
1Ç¯3¥«·î¤Î´Ö¡¢³§ÍÍÊý¤ËËÜÅö¤ËÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î³§ÍÍÊý¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤Îºâ»º¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Î¿·³ã4¶è¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤ÎÆüËÜ¤Î¾õ¶·¤ò²þÁ±¤ò¤¹¤Ù¤¯¡¢»ä¤Ï¸½¾ì¤Ç´À¤ò¤«¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤Ï¾®¤µ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤º¤¿¤æ¤Þ¤ºÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³§ÍÍÊý¤«¤é¼¸Ó£·ãÎå¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿¤µ¤é¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤Æ¡¢¸æÎé¤«¤¿¤¬¤¿·è°Õ¤Î¤´°§»¢¤Ë¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¡¢³§ÍÍ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
