¥³ー¥¢¾¦£È£Ä¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤Ï2¡óÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡¢º£´üÇÛÅö¤ò1±ßÁý³Û½¤Àµ
¡¡¥³ー¥¢¾¦»ö¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9273> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î9Æü¸å¾ì(13:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯6·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(7-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ1.6¡óÁý¤Î31.1²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î54.3²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï57.3¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î54.3¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-6·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.3¡óÁý¤Î23.1²¯±ß¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Î·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î17±ß¢ª18±ß(Á°´ü¤Ï16±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ4.9¡ó¸º¤Î17.7²¯±ß¤Ë¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î26.8¡ó¢ª27.1¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-6·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.3¡óÁý¤Î23.1²¯±ß¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤Î·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢´üËö°ì³çÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î17±ß¢ª18±ß(Á°´ü¤Ï16±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ4.9¡ó¸º¤Î17.7²¯±ß¤Ë¸º¤Ã¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î26.8¡ó¢ª27.1¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹