4000±ßÂæ¤Î¼«¸ÊÅê»ñ¤ÇÉâ¤¯»þ´Ö¡£¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¤Î¿··¿¥Þ¥¦¥¹¤Ï¡È»þ´Ö¤òÇã¤¦¡É¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿
¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡© ¿¨¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÅâÆÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤ÎPCºî¶È¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¥Þ¥¦¥¹Ìµ¤·¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Î¡¼¥Þ¥¦¥¹ÇÉ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤â¥Þ¥¦¥¹¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡©
¤Ç¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥¦¥¹¤¬¤¢¤ëÊØÍø¤µ¡¢²÷Å¬¤µ¤â¤Þ¤¿¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¡Ä¡ª
¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¤·¤¤¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹¡ÖBSMBB700¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Î¡¼¥Þ¥¦¥¹ÇÉ¤ä¡¢ÉáÃÊ¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤¦ÇÉ¤Î¿Í¤Ç¤â¡Ö¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤¤ÆÆ°¤±¤Ð¤É¤ì¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤³¤½»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ïÉÊ¡£
Æü¡¹¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÈèÏ«´¶¤äºî¶È¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥Þ¥¦¥¹¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
²÷Å¬¤Ê¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¬¿´¤â¶ÈÌ³¤â·Ú¤¯¤¹¤ë
º£²ó¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¥Ï¥Ê¥µ¥¤È¥â¥®¤Ë¡ÖBSMBB700¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò»î¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖBSMBB700¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÉáÃÊÄÌ¤ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤É¤ó¤ÊÅÀ¤ÇÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Ï¥Ê¥µ¥¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤«¤é¡£¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¤ä»ñÎÁºîÀ®¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¶ÈÌ³¤¬¼ç¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤Ä¹Âç¤Ê¾ðÊó¤ò°·¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ÇÁàºî¤¹¤ëºÝ¤Ï¾ï¤Ë¥·¥å¥Ã¥·¥å¤È»Ø¤ò³ê¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖBSMBB700¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢·Ú²÷¤Ê¹âÂ®¥¹¥¯¥í¡¼¥ëÀÇ½¤Ç¤¹¡£
»Ø¤Ç·Ú¤¯Å¾¤¬¤¹¤À¤±¤Ç¡¢²¿¹Ô¤Ë¤âÅÏ¤ë¥·¡¼¥È¤ò°ìµ¤¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ñÎÁ¤ò±¦±ýº¸±ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡¢¥Ï¥Ê¥µ¥¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Îµ¡Ç½¡ª
¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È·Ú²÷¤Ê¤³¤È¤«¡£¥º¥é¤Ã¤È¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¬¿Ê¤àÍÍ»Ò¤Ï»ë³ÐÅª¤Ë¤âÁÖ²÷´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Á¡£¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÆ°ºî¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢1Æü¤Ë²¿½½²ó¡¢²¿É´²ó¤È·«¤êÊÖ¤»¤Ð¡¢ÈèÏ«ÅÙ¤Ë¤â°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢²£Êý¸þ¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤¿¤¤ºÝ¤Ï¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤òº¸±¦¤Ë¥Á¥ë¥È¤µ¤»¤ì¤Ð¤³¤ì¤Þ¤¿²÷Å¬¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥Ã¥¯´¶¤â»ØÀè¤Ë¿´ÃÏÎÉ¤¯¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¡Ö¥·¡¼¥È¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¥Ï¥Ê¥µ¥¡§°ìÂ©¤Ç°ìµ¤¤Ë²¼¤Þ¤Ç¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤Ëºî¶È¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Á¥ë¥ÈÁàºî¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¡Ö¥»¥ë3ÎóÊ¬¤À¤±±¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤¤Áàºî¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥â¥®¡§¼«Ê¬¤â¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Ç½¼Ê¬¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·Ú¤µ¤äºÙ¤«¤µ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤È¡¢ºî¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¸úÎ¨À¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ê£¿ôPC¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤â¤ªÇ¤¤»
¤ª¼¡¤Ï¥â¥®¤Ë¡ÖBSMBB700¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥®¤Ï»äÍÑPC¤È¼ÒÍÑPC¤òÆüº¢¤«¤é»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¥Þ¥¦¥¹¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¥â¥®¡§¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹¤ÏÀÜÂ³¤ÎÀßÄê¤¬ÌÌÅÝ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Ê¤é¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ÇÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤â¡ÖBSMBB700¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÜÂ³ÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢ºÇÂç3Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÂ¨ºÂ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Â¨ºÂ¤Ë¡¢¤Ç¤¹¤è¡ª
BluetoothÀÜÂ³¤Ç2Âæ¡¢ÉÕÂ°¤ÎUSB¥É¥ó¥°¥ë¡Ê2.4GHz¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¹ç·×3Âæ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÀÜÂ³Àè¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿²ÄÇ½¡£Windows¡¢Mac¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢iPad¤Ê¤É¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥®¡§¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤ÎÀßÄê¤¬Ëè²óÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Âð¤Ç¤ÏÊ£¿ôPC¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇÀÜÂ³¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡ÖBSMBB700¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢º¸±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¡¢¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀÅ²»¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Á¥«¥Á¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬½¸¤¦Âç»ö¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¾ì¤äÀÅ¤«¤Ê¥«¥Õ¥§¤Ç¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¡£
¥â¥®¡§¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡Ö¥«¥Á¥«¥Á¡×¤È¤¤¤¦²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖBSMBB700¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²»¤¬¤»¤º¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤é¥«¥Õ¥§¤äWeb²ñµÄÃæ¤Ç¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤´¾Ò²ð¡£¡Ö¥Þ¥¦¥¹¤Ï»È¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÖBSMBB700¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êÊý¼°¤ÏBlue LED¤À¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¤Î¸÷³Ø¼°¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤Ï¸¡ÃÎ¤¬Æñ¤·¤¤¥¬¥é¥¹ÌÌ¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤ä¥«¥Õ¥§¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¥¬¥é¥¹¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥¹¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥³¥Ü¥³¤·¤¿ÌÌ¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡ª ¤³¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬Áàºî¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¡¢»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Î¥«¡¼¥½¥ëÁàºî¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°û¤ß²ñ1²óÊ¬¤Î¤ªÃÍÃÊ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥Ñ
¡ÖBSMBB700¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï¡¢ÀÇ¹þ4,280±ß¡£¤ª¤è¤½°û¤ß²ñ1²óÊ¬¤Û¤É¤Î²Á³Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹âÂ®¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Þ¥¦¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¼êº¢¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥¹¥ÑÅª¤Ë¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÆü¡¹¤ÎPC¶ÈÌ³¤ÎÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¡£À¸»ºÀ¸þ¾å¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥Ñ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥â¥®¡§ËÍ¡¢ÇÜ¤¯¤é¤¤¤ÎÃÍÃÊ¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¯¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ê¥µ¥¡§²¾¤Ë¡ÖBSMBB700¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆü¤Îºî¶È»þ´Ö¤¬10Ê¬¶á¤¯Ã»½Ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢°û¤ß²ñ1²óÊ¬¤ÎÅê»ñ²ÁÃÍ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü10Ê¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï1½µ´Ö¤Ç50Ê¬¤Î»þ´Öºï¸º¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢Ìó1»þ´Ö¤â»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡ÖBSMBB700¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿2¿Í¤â¡¢¤³¤Î¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ë¤Ï¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¥â¥®¡§¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤ÇÊÌ¤Î¶ÈÌ³¤ò¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Áá¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤ËÈæ¤Ù¤ÆPC¤ÎÁàºîÁ´ÂÎ¤¬·Ú²÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³Ãæ¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¸º¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ê¥µ¥¡§¡Öºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÂÎ´¶Åª¤Ë¤â¡¢º£¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¿¥¹¥¯¤«¤é»×¹Í¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¦¥¹¤È¤¤¤¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¿¨¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡£
2¿Í¤È¤â¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤Î»ýÂ³¤â¼Â´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥³¥¹¥Ñ¤è¤¯¥¿¥¤¥Ñ¸þ¾å¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥¦¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤ÈÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
¡ÖBSMBB700¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò»È¤¦¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥¦¥¹ÇÉ¤À¤Ã¤¿2¿Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥¦¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢Âç¤¤¯¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥Ê¥µ¥¡§¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¬¥é¥¹¤ä¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Î¾å¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥Þ¥¦¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¥Þ¥¦¥¹¤Ë¾Ü¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖBSMBB700¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò»È¤Ã¤Æºî¶È¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤ËÆ°¤±¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥â¥®¡§¥Þ¥¦¥¹¤Ã¤Æ¼ïÎà¤â²Á³Ê¤â¥Ô¥ó¥¥ê¤Ç¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤ÐÎÉ¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¡ÖBSMBB700¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Çºî¶È¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Î²÷Å¬¤µ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤È¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¡¼¥Þ¥¦¥¹ÇÉ¤Î2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ò»È¤¦¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÁÇÄ¾¤Ë¼Â´¶¤Ç¤¤¿ÍÍ»Ò¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¡ÖBSMBB700¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ê¥µ¥¡§¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Çºî¶È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë²¸·Ã¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¶ËÏÀ¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¥È¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Ç½¼Ê¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤Î¤è¤¦¤ËÆ»¶ñ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤³¤½»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¶Ã¤¯¤Û¤É²÷Å¬¤Ç¤¹¤è¡£
¥â¥®¡§²Á³Ê¤¬¼êº¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»î¤·¤·¤ä¤¹¤¤¥Þ¥¦¥¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥¹¥â¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤·¡¢Æ³Æþ¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥¹¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥Ñ¤¬Í¥½¨¤Ç¤¹¡£¡ÖÆü¡¹¤Î»Å»ö¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¾¯¤·¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢»î¤¹²ÁÃÍ¥¢¥ê¤Ç¤¹¤è¡£
Source: ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼