【竜陛下のお妃はお断りしたい！～竜陛下は10番目の側妃を溺愛中～】 竹コミ！ にて連載中

竹書房の女性向けコミックレーベル「バンブーコミックスBCf（ビーシーエフ）」が、2月5日で創刊から1周年を迎えた。

これを記念して、同レーベルでは電子ストアでのキャンペーンなどが行なわれている。弊誌では、この機会に同レーベル作品の試し読み記事を連続掲載する。

今回は、「竜陛下のお妃はお断りしたい！～竜陛下は10番目の側妃を溺愛中～」第1巻の1話から3話。本作は原作・屋月トム伽氏、漫画・櫁屋涼氏による貧乏令嬢×溺愛陛下の駆け引きラブコメディ。没落寸前のリグレット伯爵家当主のイリスのもとに、ハイベルン国王こと "竜陛下"の10番目の側妃になる縁談が来る。平民となり、気ままに暮らす予定だった彼女だったのだが……。

【「竜陛下のお妃はお断りしたい！～竜陛下は10番目の側妃を溺愛中～」あらすじ】

没落寸前のリグレット伯爵家当主のイリスは、

使用人を全員解雇し爵位と領地を返上して平民になる予定だった。

しかし、彼女を心配する元執事が持ってきた縁談は、ハイベルン国王こと "竜陛下"の10番目の側妃だった――！薬草園でハーブを育てて小竜と 気ままに暮らす予定だった私がお妃なんて絶対ムリ！！！

貧乏令嬢×溺愛陛下の駆け引きラブコメディ☆

（C）屋月トム伽・櫁屋涼・竹書房