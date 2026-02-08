STARTO ENTERTAINMENT所属の8人組アイドルグループ・timelesz（タイムレス）による冠バラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）が、2026年4月より、金曜21時58分からの放送枠に移動するとわかった。

「『タイムレスマン』は2025年4月20日にスタート。放送時間は当初、日曜深夜でしたが、後に火曜深夜へ移っています。また放送時間は30分でしたが、今回、移動する金曜夜では約1時間となり、ネット局も拡大されます。これまで、『土曜プレミアム』の枠で2度のスペシャルが放送されており、プライムタイムへの進出は、木村拓哉さんをゲストに迎えた2月7日のスペシャル内で明かされました」（スポーツ紙記者）

注目の編成であるものの、Xでは早くも懸念を指摘する声が聞かれる。

《タイムレスマンのゴールデン、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、金曜夜は強敵がいるの忘れてた…その名も金曜ロードショー》

《逆にプライム帯嬉しいって言うよりファンとして物凄く複雑 視聴率取れる?》

《金曜ロードショーや金ドラと伍して戦うわけで深夜時代の手ざわりを失うことなく、他の人気番組と渡り合える中身でなければならないなかなかチャレンジングだね》

こうした声が寄せられる理由を放送作家が語る。

「金曜夜10時の時間帯は、各局とも強力コンテンツを用意しています。『金曜ロードショー』（日本テレビ系）は、根強い人気を誇るスタジオジブリ作品のほか、話題の映画を毎週のように放送しています。TBS系では岡田将生さん主演のドラマ『田鎖ブラザーズ』がスタートする予定です。さらに『報道ステーション』（テレビ朝日系）など、根強いファンを抱える報道番組もあります」

強力な裏番組に囲まれる『タイムレスマン』は、どのような存在感を発揮すればよいのか。

「継続して視聴してもらえる、コアなファンをどれだけ獲得できるかがカギです。嵐の二宮和也さんがMCの『ニノさん』（日本テレビ系）は、深夜から日曜昼間の放送時間を経て、2024年10月から金曜19時のゴールデンタイムに進出するも、3月での終了が報じられています。長く視聴しているファンからは、番組が持つユルい空気感がなくなってしまった、という声が聞かれていました。『タイムレスマン』も、これまでの空気をいい意味でキープしてほしいというファンは多いでしょう」（同前）

時間帯がメジャーになると、放送上の制約も増える。『タイムレスマン』が今後、どのような進化をとげるか注目だ。