ÀèÆü¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢SNS¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Ð¥º¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿²ÃÆ£ÎèºÚ¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤ì¤Ê¡Ë¤¬¡¢2·î9Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤8¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢2026Ç¯¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Î¼çÌò¸õÊä¤¬¡¢½µ¥×¥ì½é»²Àï¡£
¡½¡½¿ÍÀ¸¤Ç2²óÌÜ¡Ê½µ¥×¥ì¤Ç¤Ï½é¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
²ÃÆ£¡¡ºÇ½é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÊÁÊª¤È¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¿åÃå¤òÃå¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿åÃå¤Ï¡©
²ÃÆ£¡¡±ïÂ¦¤Ç»£¤Ã¤¿Ç»¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¿åÃå¤Ç¤¹¡£¿È¤Î²ó¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âµ¤¤Å¤±¤Ð¥Ô¥ó¥¯¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤È»£±Æ¾ì½ê¤â¤¹¤´¤¯°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¸ÅÌ±²È¤Ç»£¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤À¡×¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½1²óÌÜ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¤«¤Ê¤ê¤ÎÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©
²ÃÆ£¡¡ÀµÄ¾¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤â¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö½ñÅ¹¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¿ÆÀÌ¤Î¥³¤âLINE¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡Ö¸«¤¿¤è¡×¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
²ÃÆ£¡¡¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡ÖÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ²¿¸®¤âÃµ¤·¤¿¤è¡×¤È¤«¡Öº£¸å¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÆ°¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½SNS¤ò¿·¤·¤¯¤·¤Æ¡¢È¿±þ¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÏÁý¤¨¤¿¡©
²ÃÆ£¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇSNS¤ò¿·¤·¤¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤ï¤¢¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í¤´¤È¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¥¨¥´¥µ¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¼ø¶È¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆµÙ·Æ»þ´Ö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥´¥µ¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£¡¢´Ç¸î¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£Î¾Î©¤ÏÂçÊÑ¡©
²ÃÆ£¡¡ÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç½¼¼Â¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Êì¤â¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¼ê»æ¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´î¤ó¤Ç¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤¹¡£Éã¤â±¢¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤Î¼ñÌ£¤Ï¡©
²ÃÆ£¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢TikTok¤ò¤¢¤µ¤Ã¤¿¤ê¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥³¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥³¥¹¥á¤ä¥á¥¤¥¯¤â¸¦µæ¤·¤Þ¤¹¡£²¿¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¡¢Æ±¤¸¥³¥¹¥áÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸È±¤Î´¬¤Êý¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¥«¥é¥³¥ó¤ò¤Þ¤Í¤·¤¿¤ê¡£
¡½¡½¼¡¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡©
²ÃÆ£¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î¥³¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥é¥¥é¤Î¥ê¥Ü¥ó¤È¤«´Å¡¹¤Î¿åÃå¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡¢µÕ¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¡¢¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿¿µÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦¤¹¤°20ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê´¶¤¸¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
²ÃÆ£¡¡¤Þ¤ÀÁá¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÏÉ½»æ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤È¤«Àã¤ÎÃæ¤Ç»£¤ë¡ÖÀã¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤âÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢à¿åÃå¡ßÀãá¤Ã¤ÆÀäÂÐ¿ÍÀ¸¤Ç¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤´¤¯´¨¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢±Ç¤¨¤ë¤·¡¢ÌÜÉ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÀäÂÐ¤Ë°ìÅÙ¤Ï»£¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¼Ì¿¿½¸¤â½Ð¤·¤¿¤¤¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤â¤â¤¦°ì²ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡¡
¡½¡½¼«Ê¬¤ò¡Ö»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¥³¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡©
²ÃÆ£¡¡ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¿Í´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
²ÃÆ£¡¡½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢²ÃÆ£ÎèºÚ¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢2²óÌÜ¤Ç¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤ÆÃå¤ë¿åÃå¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢È¯Çä¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ì¤ÃÎ¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó»ä¤Î¤³¤È¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ËÒÌî¹á»Ò¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿±ßÃ«ÊâÈþ
¡ü²ÃÆ£ÎèºÚ¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤ì¤Ê¡Ë¡¡
2006Ç¯4·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹159cm¡¡B94 W61 H92¡¡
·ì±Õ·¿¡áO·¿¡¡
¼ñÌ£¡á¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ò´°¥³¥Ô¤¹¤ë¡¡
ÆÃµ»¡á´ï³£ÂÎÁà¡¡
¡û¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLINKL PLANET¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß´Ç¸î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@katorena0405¡Û¡¡
¸ø¼°X¡Ú@katorena0405¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@katorena0405¡Û¡¡
²ÃÆ£ÎèºÚ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØÆüËÜ°ì¡¢¥Ó¥¥Ë¤¬»÷¹ç¤¦19ºÐ¡Ù¡¡»£±Æ¡¿Takeo Dec.¡¡²Á³Ê¡¿1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿Takeo Dec.