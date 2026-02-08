【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

プライム1スタジオは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、スタチュー「コンセプトマスターライン Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ イリヤスフィール・フォン・アインツベルン/美遊・エーデルフェルト」などを展示している。

今回イベント会場の「あみあみホビーキャンプ2026冬」内にあるプライム1 スタジオの展示エリアにて様々な作品のスタチューが展示されており、「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ」から「イリヤスフィール・フォン・アインツベルン」と「美遊・エーデルフェルト」が同社のスタチューブランド「コンセプトマスターライン」から1/5スケールで立体化しているほか、「ノーゲーム・ノーライフ」より「白」が1/1スケールで、「アリス・ギア・アイギス」から「兼志谷 シタラ」が1/5スケールで立体化している様子を確認できる。

「コンセプトマスターライン Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ イリヤスフィール・フォン・アインツベルン」

「コンセプトマスターライン Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ 美遊・エーデルフェルト」

「ライフスケールマスターライン ノーゲーム・ノーライフ 白」

「コンセプトマスターライン アリス・ギア・アイギス 兼志谷 シタラ」

(C)2013 ひろやまひろし・TYPE-MOON・角川書店／『プリズマ☆イリヤ』製作委員会

(C)2014 榎宮祐・株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ メディアファクトリー刊／ノーゲーム・ノーライフ全権代理委員会

(C)Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.