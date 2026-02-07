〈【ラヴ上等で大人気】高校生で宇都宮の暴走族総長→18歳で少年院＆26歳で逮捕→30歳で異色の恋リアに…塚原舜哉（31）の“ラヴ上等すぎる”ヤンキー人生「特攻服は衣装じゃなくて自前」〉から続く

Netflixの恋愛リアリティショー『ラヴ上等』の開始5分で乱闘を起こす一方で、義理堅さと不器用な恋愛が人気を博した「つーちゃん」こと塚原舜哉さん（31）。

【貴重写真】特攻服にパンチパーマという暴走族の総長時代の塚原さん。背中一面の刺青に、胸元の「不撓不屈」も

宇都宮の暴走族「暴霊」の総長として10代を駆け抜け、18歳で暴走行為により逮捕、少年院へ。20歳で出所した後も1度逮捕され、床塗り職人として働きながらSNSへの過激動画の投稿やキャバクラ経営でなりあがり、29歳で母親に家をプレゼントするまでの話を聞いた。



塚原舜哉さん ©︎文藝春秋 撮影・細田忠

――「最終学歴は少年院」と言っていましたが、どうして少年院に入ることになったんでしょう。

塚原 暴走族の総長をしてた18歳のときに、仲間と特攻服で暴走したり集会したりしてて、補導は何回もされてました。逮捕された時もいつものように逃げ切ったと思ってたら、数カ月後に当時の彼女と一緒に寝てたら朝ピンポンが鳴って、刑事に札（逮捕状）を見せられました。

――ついに逮捕状が。

塚原 朝いちばんに来るいわゆる「おはよう逮捕」っていうやつでした。その時は2階に住んでたんで裏から飛び降りようかなと思ったんですけど、下にも刑事がいて、「ジャンプしても無理だな」と諦めました。

「暴走族で頭もやってるぞ。どこにでも入れてみろ」

――逮捕されるとどうなるのですか？

塚原 最初は留置所に送られて、家庭裁判所で少年院に入るか出られるか決まるんですけど、自分はアホだったんで裁判官にも上等切ってました。「暴走族で頭もやってるぞ。お前なんかにへこたれるか、どこにでも入れてみろ」と言ったら、見事に少年院の一番重いところに入れられて。反省してますって言えばワンチャン出れたかもしれないけど、全然気にしてなかったですね。

――裁判官にも喧嘩腰だったのですね。裁判はお母様も来ていたのですか？

塚原 隣にいましたけど、自分は裁判官をにらみつけてたんで母親の顔は全然覚えてないですね。

――裁判の結果、少年院へ送られた。

塚原 場所は新潟の長岡でした。ご飯がうまかったのはよく覚えてますね。タコライス、カレー、サバ缶とか好きでした。18歳で入って20歳で出てきたんですけど、その間に18キロ太りました。

――18キロはすごい増量です。

塚原 毎日同じ時間に3食欠かさず食べる生活って、シャバにいたら仕事とかあるし無理じゃないですか。でも少年院だと規則正しい生活を強制されるので、出てきたらみんなに「顔まんまるでアンパンマンだよ」って馬鹿にされました。

――少年院に入るとどんな生活になるのですか。

塚原 6時45分に起きて、朝飯食って、仕事して、昼飯食って、夕方までまた仕事して、夕飯食って、テレビを2時間ぐらい観て、寝る。毎日その繰り返しでした。年越しにはカップ麺のたぬきそばが出てきたり、日曜日は映画を観たり。まぁ自分で選べないから同じ映画2回目とかはよくありましたけど。

――仕事というのは何をするのでしょう。

塚原 自分がやってたのは木を彫って文字を浮かせる作業で、1カ月で手元に残るのが314円でした。1年半いたので最後出てくときに5000円くらい渡されたんですけど、タバコをカートン買いしたらなくなりましたね。

――院内のルールはやはり厳しい？

塚原 少年院には悪い奴しかいないんで、出た時につながりができると良くないから喋っちゃダメなんですよ。でも隠れて喋ったり、トイレットペーパーに手紙書いて渡したりして。ボロボロの紙にボールペンで書くからすぐ破れるんですけどね。自分は中でも生意気だったんで個室に入れられて、期間も1年半でした。

「少年院から出たら遊ぼうと思っていたんですけど…」

――18歳で入って、出所する時には20歳になっていた。

塚原 それが奇跡的に成人式にギリギリ間に合ったんですよ。自分の年は成人式が1月10日ぐらいだったんですけど、1月6日に出所できたんで。出所は3日前くらいまでわからないんで「少年院で成人式だわ」って諦めてたんですけど、年明けに「3日後に出るから」と言われたときはテンション上がりましたね。

――出所より成人式にテンションがあがった？

塚原 一生に一度の晴れ舞台だから、やっぱり特別じゃないですか。18キロ太ったアンパンマン状態でしたけど、母親が赤い袴を用意してくれてたんでそれを着て出ました。

――20歳で出所して、更生できたのでしょうか。

塚原 いやあ、まだでしたね。出てきてすぐ「悪さしちゃダメだよ」って母親に言われたんですけど、20代後半ぐらいまでは通りで喧嘩することもあったし、まだフラフラしてました。

――出所後はどんな生活を送っていましたか。

塚原 少年院から出たら遊ぼうと思っていたんですけど、出てみたら昔一緒に遊んでいた友達がみんな働いていて、暇じゃなくなってたんですよ。だから友達のつてで「塗り床」の職人をやってました。

――上半身の刺青を入れたのもそのころ？

塚原 本当は10代で入れたかったんですけど本当に金がなくて、しかも捕まっちゃったんで、出てきた年に20歳で始めました。胸に「不撓不屈」ってあるんですけど、これは「負けない人生・負けない気持ち」を四字熟語で例えたらこれかなって。

――お金も結構かかるのですか。

塚原 全部で300万円前後ぐらいですね。タトゥーっていうか和彫りなんで、今はあんまり流行ってないみたいですけど。昭和に生まれてれば和彫りもパンチパーマも今よりは浮かなかったんですかね。

「26歳の時に逮捕されて、1カ月ぐらい留置場に入って、起訴されて…」

――他にはどんな変化が？

塚原 目立ちたがり屋だったんで、TwitterとかYouTubeに動画を上げ始めたのもこの頃ですね。車で電柱に突っ込む動画とか、お酒に火をつけて飲む動画とか、最初は「バカやってるぜ」って身内に見せるぐらいのつもりだったんですけど、だんだん街でも声かけられるようになって。

――お酒に火をつけて飲む動画は今も出回っています。

塚原 「見たよ」って時々言われるんですけど、22歳ぐらいの時なんでもう10年近く前なんですよね。今はもうあんな馬鹿はやめて落ち着きました、っていうのはわかってほしいですね。

――逮捕されたのもYouTubeが理由だったんですか。

塚原 そうですね。私人逮捕系みたいなことをやっていた時期があって、「困ってる人を助ける」という企画で手を出してしまって逮捕されました。26歳の時でした。1カ月ぐらい留置場に入って、起訴されて、執行猶予がついて。ニュースにも出たみたいで、会社もクビになりました。

――それはそうなりますよね……。

塚原 いろいろな人に迷惑をかけて、さすがに大人にならないとマズいなとやっと思いましたね。

――それで、自身のキャバクラを開いた？

塚原 仕事をクビになって1年ぐらいニートをしていたんですが、周りは仕事してるし、さすがに焦ってきて、28歳の時に「キャバクラやってみるか」と始めました。ボーイとか黒服とかもやったことなくて経験ゼロだったんですけど、とりあえずやってみるしかないと思って勢いで。

――勢いでお店の経営ってできるものなんですか。

塚原 さすがにめちゃめちゃ大変でした。夜の業界のルールもわからないし、そもそも人を雇ったりする方法もわからない。従業員もいないし、せっかく決まっても飛んじゃったりして最初の1年は本当に大変でした。どうにか丸3年もって4年目ですけど、本当によく続いたなと思いますよ。

「母親は1人だし他人の何倍も迷惑かけてきたんで、さすがに家ぐらい建ててあげないと」

――スタッフは何人くらいいるんですか。

塚原 女の子と黒服合わせて20人ぐらいですね。

――お店の名前は「雫月（シエル）」ですが、その由来は。

塚原 シエルはどこかの外国語で「天国」って意味で、お客さんが天国って思ってくれればって。漢字は当て字です。夜だから月を使って。

――少年院に入ってから10年かけて自分で商売をはじめた塚原さんに、母親の反応はどうでしたか。

塚原 そんなに変わらないですね。たまにメールとか電話するくらいで。でも2年前、29歳のときに、20代最後のけじめとして母親に家を建てて土地ごとプレゼントしました。母親は1人だし他人の何倍も迷惑かけてきたんで、さすがに家ぐらい建ててあげないとかっこ悪いかなと思って。

――それは嬉しかったと思います。どのような反応がありましたか。

塚原 「ありがとう」ぐらいですね。照れ隠しなのか、いつもプレゼント渡しても「いらない」って言うんですよ。でも、自分のけじめとしてやったことなんで、反応とかはなんでも良かったんですよ。

