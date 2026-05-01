アニメ映画『超かぐや姫！』より、かぐや役・夏吉ゆうこ、月見ヤチヨ役・早見沙織が「THE FIRST TAKE」に初登場。BUMP OF CHICKENの楽曲「ray」に新規アレンジを加えた「ray 超かぐや姫！Version」を、夏吉ゆうこが主人公かぐやのセリフを入れた特別バージョンにて一発撮りを披露する。【動画】「THE FIRST TAKE」で熱唱する夏吉ゆうこ＆早見沙織第661回は、Netflixでの配信後国内の「今日の映画TOP10」で1位を獲得、海外の同