21年に亡くなった占い師、細木数子さんの娘で後継者の細木かおりが30日、Xを更新。女優の戸田恵梨香（37）が数子さん役を演じるNetflix（ネットフリックス）ドラマ「地獄に堕ちるわよ」について言及した。同ドラマは歯に衣（きぬ）着せぬ発言でバラエティー番組の人気者だった、六星占術創始者の占術家・細木数子の波乱に満ちた人生を描く物語で、27日から配信スタートした。かおりは配信前の21日、「いよいよ来週『地獄に堕ちるわ