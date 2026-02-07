リーズvsN・フォレスト スタメン発表
[2.6 プレミアリーグ第25節](Elland Road)
※29:00開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 2 ジェイデン・ボーグル
MF 3 ガブリエル・グズムンドソン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 11 ブレンデン・アーロンソン
MF 44 イリア・グルエフ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 19 ノア・オカフォー
控え
GK 1 ルーカス・ペリ
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
MF 7 ダニエル・ジェームズ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 22 田中碧
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 29 ウィルフリード・ニョント
監督
ダニエル・ファルケ
[ノッティンガム・フォレスト]
先発
GK 27 シュテファン・オルテガ
DF 4 モラート
DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ
DF 34 オラ・アイナ
DF 44 ザック・アボット
MF 6 イブラヒム・サンガレ
MF 7 カラム・ハドソン・オドイ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト
MF 16 ニコラス・ドミンゲス
FW 19 イゴル・ジェズス
控え
GK 18 アンガス・ガン
DF 23 ジャイール・クーニャ
DF 25 ルカ・ネッツ
MF 22 ライアン・イエーツ
MF 24 ジェームズ・マカティー
FW 9 タイウォ・アウォニイ
FW 14 ダン・エンドイェ
FW 20 ロレンツォ・ルッカ
FW 21 オマリ・ハッチンソン
監督
ショーン・ダイチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります