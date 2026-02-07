[2.6 プレミアリーグ第25節](Elland Road)

※29:00開始

<出場メンバー>

[リーズ]

先発

GK 26 カール・ダーロウ

DF 5 パスカル・ストライク

DF 6 ジョー・ロドン

DF 24 ジェームズ・ジャスティン

MF 2 ジェイデン・ボーグル

MF 3 ガブリエル・グズムンドソン

MF 4 イーサン・アンパドゥ

MF 11 ブレンデン・アーロンソン

MF 44 イリア・グルエフ

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

FW 19 ノア・オカフォー

控え

GK 1 ルーカス・ペリ

DF 15 ジャカ・ビヨル

DF 23 セバスティアン・ボルナウ

MF 7 ダニエル・ジェームズ

MF 8 ショーン・ロングスタッフ

MF 22 田中碧

FW 10 ヨエル・ピロー

FW 14 ルーカス・ヌメチャ

FW 29 ウィルフリード・ニョント

監督

ダニエル・ファルケ

[ノッティンガム・フォレスト]

先発

GK 27 シュテファン・オルテガ

DF 4 モラート

DF 31 ニコラ・ミレンコビッチ

DF 34 オラ・アイナ

DF 44 ザック・アボット

MF 6 イブラヒム・サンガレ

MF 7 カラム・ハドソン・オドイ

MF 8 エリオット・アンダーソン

MF 10 モーガン・ギブス・ホワイト

MF 16 ニコラス・ドミンゲス

FW 19 イゴル・ジェズス

控え

GK 18 アンガス・ガン

DF 23 ジャイール・クーニャ

DF 25 ルカ・ネッツ

MF 22 ライアン・イエーツ

MF 24 ジェームズ・マカティー

FW 9 タイウォ・アウォニイ

FW 14 ダン・エンドイェ

FW 20 ロレンツォ・ルッカ

FW 21 オマリ・ハッチンソン

監督

ショーン・ダイチ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります