YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた」と題した動画を公開した。今回はニューヨークから初来日した2人のアメリカ人男性をゲストに迎え、東京の夜景や絶品居酒屋グルメを堪能する様子が描かれた。



動画冒頭、「ノープランだ」と語る彼らを乗せ、一行は豊洲の商業施設「千客万来」へ向かった。施設内の足湯に浸かりながらレインボーブリッジや高層ビル群を眺めた2人は、「マンハッタンからブルックリンを見ているみたいだ」「これが無料なんて信じられない」と、その美しさと日本のサービスの質に驚きの声を上げた。



その後、魚料理が自慢の居酒屋へ移動。「プレミアムモルツ」で乾杯し、ぶりの刺身やしゃぶしゃぶなどが次々と運ばれると、2人のテンションは最高潮に達した。一口食べるたびに「Bussin!（めちゃくちゃ美味い）」「Fire（最高）」といった若者スラングを連発し、感動を表現。特に日本の唐揚げには衝撃を受けた様子で、「日本のフライドチキンが世界一だと思う」と真剣な表情で絶賛した。食事の最後には、覚えたての日本語で「ごちそうさまでした」と店員に伝え、日本の食文化への敬意を示した。



動画の終盤では、視聴者から寄せられたカイロやホットアイマスクなどのプレゼントを受け取り、「なんて素晴らしいおもてなしなんだ」と感激。Jukiaたちに対し、「ニューヨークに来たら絶対に案内するよ」と約束し、熱いハグを交わして再会を誓った。見知らぬ土地での不安を吹き飛ばすような温かい交流と、日本の魅力に純粋に感動する彼らの姿が印象的な動画となっている。



