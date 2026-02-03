【チノ ドレスVer.】 2月5日出荷開始 価格：22,400円

ルミナスボックスは、フィギュア「チノ ドレスVer.」の出荷を2月5日に開始する。価格は22,400円。

本商品は、TVアニメ10周年を迎えた芳文社のマンガ「ご注文はうさぎですか？」より、「チノ」を1/7スケールでフィギュア化したもの。「ご注文はうさぎですか？」の展覧会の際にKoi氏が描き下ろしたドレス姿のイラストをもとに立体化されている。

ティッピーと一緒に、ホワイトを基調とした綺麗な装いのチノが再現されており、髪飾りやスカートの造形なども見どころとなっている。全高は約230mm。

(C) Koi／芳文社

