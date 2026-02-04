男子バレー西田有志の“ヘッスラ土下座”に100万超いいね！　海外でも話題沸騰「礼儀の国らしい行動だ」「素晴らしい」

SVリーグの男子オールスター戦で見せた“超速謝罪”が話題の西田有志(C)産経新聞社

2月1日に開催されたバレーボールSVリーグの男子オールスター戦で、西田有志（大阪ブルテオン）が見せた“超速謝罪”の反響が止まらない。SVリーグの公式インスタグラムで公開された当該シーンの動画に対して、4日までに100万以上の「いいね！」が寄せられている。

【動画】海外でも話題沸騰！西田有志の超速“ヘッスラ土下座”を見る

サーブの技術を競う企画「サーブストラックアウト」に参加した西田は、コートサイドにいた大会運営の女性スタッフにボールを当ててしまう痛恨のミス。しかし、そこからが速かった。西田は間髪入れずに猛ダッシュ。ヘッドスライディングで地面に飛び込み、そのまま土下座するようにスタッフに謝罪。立ち上がった後も、深々と頭を下げ、会場は笑いと拍手に包まれた。

インスタグラムのコメント欄には、日本語だけでなく、英文のメッセージも数多く集まっている。「はい、待ってました公式さん」「日本人のしつけは本当に素晴らしい」「今まで見た中で最高の謝罪」「これまでで最も壮大な土下座だ」「これを撮影した人もすごい」といった反応が挙がった。

動画は世界に広く拡散され、海外メディアも報じる展開となっている。英紙『The Guardian』は「日本のバレーボールスターであるユウジ・ニシダが見せた“スライディング謝罪”は、もはやスポーツの枠を超えたアートだ」と表現。「観客の反応とともに、極端なまでの礼儀正しさが世界の視聴者を魅了している」と報じた。