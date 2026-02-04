フランスの捜査当局は3日、SNSの「X」を巡り、児童ポルノや性的な偽画像「ディープフェイク」などの対応に問題があった疑いがあるとして、パリの事務所を捜索しました。

【映像】捜索を受けた「X」の事務所が入る建物

神志那諒リポ＠パリ「Xの事務所は、パリ中心部のこちらの建物に入っています。生成AIのGrokを巡り捜索を受けました」

フランスのパリ検察は3日、アメリカの実業家、イーロン・マスク氏が所有するSNSの「X」のフランス事務所を捜索したと発表しました。

技術的な制限を設定せずに、「Grok」を通じて児童ポルノや性的ディープフェイク、反ユダヤ的な文章を生成し、拡散させた疑いが持たれています。

パリ検察は、Xが去年児童ポルノ検知システムの運用方法を変更したことで、通報件数が8割以上減り、児童ポルノの拡散を黙認・助長したと指摘しています。

捜査当局は、マスク氏と、前のCEOのリンダ・ヤッカリーノ氏に対し、任意聴取のため、4月20日に出頭するよう求めています。

Xの公式アカウントは、「Xは一切の不正行為を断固として否定する。この捜査は法を歪曲し、適正手続きを回避し、言論の自由を危険にさらすものだ」と主張し、マスク氏は、「これは政治的な攻撃だ」と投稿しています。（ANNニュース）