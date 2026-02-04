仏捜査当局「X」事務所捜索 マスク氏に出頭要請
フランスの捜査当局は3日、SNSの「X」を巡り、児童ポルノや性的な偽画像「ディープフェイク」などの対応に問題があった疑いがあるとして、パリの事務所を捜索しました。
神志那諒リポ＠パリ「Xの事務所は、パリ中心部のこちらの建物に入っています。生成AIのGrokを巡り捜索を受けました」
フランスのパリ検察は3日、アメリカの実業家、イーロン・マスク氏が所有するSNSの「X」のフランス事務所を捜索したと発表しました。
技術的な制限を設定せずに、「Grok」を通じて児童ポルノや性的ディープフェイク、反ユダヤ的な文章を生成し、拡散させた疑いが持たれています。
パリ検察は、Xが去年児童ポルノ検知システムの運用方法を変更したことで、通報件数が8割以上減り、児童ポルノの拡散を黙認・助長したと指摘しています。
捜査当局は、マスク氏と、前のCEOのリンダ・ヤッカリーノ氏に対し、任意聴取のため、4月20日に出頭するよう求めています。
Xの公式アカウントは、「Xは一切の不正行為を断固として否定する。この捜査は法を歪曲し、適正手続きを回避し、言論の自由を危険にさらすものだ」と主張し、マスク氏は、「これは政治的な攻撃だ」と投稿しています。（ANNニュース）