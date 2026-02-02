日常の気になる疑問を解決！つり革の形はどう決まる？丸・三角の違いとは？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。

【写真】あなたは守れている？ 駅・電車での「最新マナー」

知って楽しい！おもしろ雑学

Q.つり革の形はどう決まる？丸・三角の違いとは

A.鉄道会社が安全性・疲れにくさ・混雑を考えた結果、判断されています（鉄道ライター 吉谷友尋さん）

混雑した車内で思わずつかんでしまうつり革。実はその形には、明確な理由がある。

「つり革の形状は、握りやすさ、安全性、混雑時の使い勝手を鉄道会社と車両メーカーが総合的に判断して決めています」

そう話すのは、鉄道ライターの吉谷友尋さん。

住んでいる地域や車両によってさまざまだが、現在主流なのは、丸型と三角型の2つ。

「丸型は角がないため、混雑した車内で頭や肩に当たってもダメージが少ないのが特徴。また、丸いつり革は輪の部分が回転するので、汚れた箇所を避けて持ちやすいという利点も。また丸型のつり革は安定性とシンプルさに優れる一方、姿勢や握り方が固定されやすいという側面があります」（吉谷さん、以下同）

一方の三角型は、立ち続ける人に配慮した形だそう。

「三角型は手のひらに面で力がかかりやすく、持ち手が回転しないため体重を預けやすい。通勤ラッシュなどで長時間立つ場面では、疲れにくいという利点があります」

近年は、形だけでなく設置の向きにも工夫が凝らされている。

「線路と直角方向に設置され、自然に手首が内側に入りやすい“たまご型”や、線路と平行に設置され、握ったときに腕が安定しやすい“楕円型”のつり革などがあります」

車内で形が混在している理由は、意図的に混ぜているのではなく、更新の過程で一時的に混在しているケースがほとんど。検査や交換、新型の試験導入など理由はさまざまだ。

「つり革は身長差や混雑、揺れ方まで想定して設計されています。形の違いに気づくと、毎日の移動時間が少し違って見えるはずです」