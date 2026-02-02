今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月2日（月）〜2月8日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月2日（月）〜2月8日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡羊座（おひつじ座）】
対人関係が円滑になりそうな1週間。コミュニケーションの行き違いも減り、安心して物事に取り組めるでしょう。最近うまくいっていなかった友人と仲直りする機会があるかも。恋愛面は、さり気ない気遣いやちょっとしたプレゼントが相手の心に響きそう。あなたから歩み寄ることで相手も素直になれるようです。
★ワンポイントアドバイス★
対人運が好調なタイミングです。仲間との絆が深まるようなことがあるかも。お互いに本音でぶつかってみるのもアリ。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【牡羊座（おひつじ座）】
対人関係が円滑になりそうな1週間。コミュニケーションの行き違いも減り、安心して物事に取り組めるでしょう。最近うまくいっていなかった友人と仲直りする機会があるかも。恋愛面は、さり気ない気遣いやちょっとしたプレゼントが相手の心に響きそう。あなたから歩み寄ることで相手も素直になれるようです。
対人運が好調なタイミングです。仲間との絆が深まるようなことがあるかも。お互いに本音でぶつかってみるのもアリ。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/