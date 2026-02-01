この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【朗報】もう二度と舐められない。雑な扱いをピタッと止める『7つの具体策』」と題した動画を公開。人から軽く見られたり、雑な扱いを受けたりすることに悩む人へ向けて、具体的な対処法を解説した。



Ryota氏はまず、人を舐めてくる相手は「自分に自信がなく、反撃を恐れている弱い人間」だと指摘。そうした人々は、外見や第一印象で相手を判断し、自分より弱いと思った相手を利用しようとする傾向があるという。この心理を理解した上で、具体的な対策を講じることが重要だと語った。



対策の一つとして、Ryota氏は「早い段階で断る」ことを挙げる。相手からの理不尽な要求に対し、早い段階で毅然と断ることで、「この人は自分の思い通りにはならない」と相手に認識させることができるという。また、「外見に個性を入れる」ことも有効な手段だと説明した。舐めてくる人はおとなしそうな人を狙う傾向があるため、髪にインナーカラーを入れたり、個性的な服装をしたりすることで、「一筋縄ではいかない相手」という印象を与え、攻撃の対象から外れやすくなるという。



さらに、コミュニケーションにおけるテクニックとして「笑顔の安売りをやめる」ことと「会話の空白を作る」ことを提案。Ryota氏によると、過剰な愛想笑いは相手に「有能感が低い」という印象を与えかねない。また、相手から嫌なことを言われた際に、あえて3秒ほど黙って相手の目を見つめる「会話の空白」を作ることで、相手に心理的な負荷をかけ、動揺を誘うことができると解説した。



Ryota氏は、これらの方法を実践することで、相手に「この人は面倒だ」と思わせることが撃退の鍵だと語る。人から雑な扱いを受けて悩んでいるなら、これらの具体策を試してみてはいかがだろうか。