コレ大当たり！！！【スタバ】バレンタイン気分に浸ろ♡「新作ドリンク」

【スターバックス】からカカオの風味が楽しめる、バレンタインムードを高めてくれそうな「新作ドリンク」が登場。贅沢感のある一杯に仕上がっており、自分のご褒美に選ぶのも良さそうです。今回はそんな新作のフラペチーノ® & ムースラテをご紹介。両方気になった時は、ぜひ飲み比べてみて。

果肉を加えた贅沢な「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ®」

濃厚感のあるチョコレートカラーがたまらないこちら。ストロベリーを合わせた一杯は、フルーティーな風味に飲みやすさを感じられそうです。公式サイトによると「ヘーゼルナッツフレーバーシロップをプラス」していて、風味の良さが優雅な気分に浸らせてくれるかも。さらに「カップの底に甘酸っぱいいちご果肉」も加えた贅沢仕様で、食感と共にたしかな飲み応えも感じられそうです。

軽食のお供にも！？「カカオ ムース ラテ」

ホットのみで味わえる、バレンタインにぴったりなラテも登場中です。公式サイトによれば「カカオとエスプレッソで甘さとほろ苦さのベストバランスを実現したチョコレートラテ」だそうで、軽食のお供にも良さそうです。天面にはシェイブカカオをたっぷりとトッピングした贅沢な仕上がり。体を温めながら、ほっと一息つけそうな一杯をぜひお見逃しなく。

