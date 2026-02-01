デスクワーク続きで、背中や肩甲骨まわりがガチガチに硬くなっている。強く揉んだり温泉につかったりしても、なかなかほぐれない――。そんな悩みを抱えている人は多い。元東京都立多摩総合医療センター院長で、整形外科にかかわるエキスパートの近藤泰児医師（古賀整形外科院長）に、ガチガチの背中と肩甲骨周りを一気にほぐす、「肩こり改善体操」を教えてもらった。（取材・執筆／ジャーナリスト 笹井恵里子）

デスクワーク続きで、ガチガチになった背中や肩甲骨まわりを一気にほぐす方法はないものか。整形外科にかかわるエキスパートの近藤泰児医師に肩こり改善体操を教えてもらった。

「まず両手のひらを外側に向けながら両腕を上に伸ばし、肩甲骨をぐっとよせます。次に手のひらを外側に向けたまま、ひじが90度になる角度まで腕を下ろします。その後、両手のひらを自分の顔の前に持ってくるのです」

「この一連の動きをすると肩甲骨が開いたり、閉じたりするのがわかるでしょう。肩こりが改善し、背中のはりも取れますよ」と近藤医師。

近藤医師は仕事中は時間がないため、毎日起床後にこの肩こり改善体操を30回行っているという。

一気に30回行うときもあれば、疲れていたり時間がなかったりするときは20回ほど続けて行ってから、コーヒーを沸かす間に残り10回をやるときもあるとか。

