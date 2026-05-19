札幌GK田川知樹のプレーに脚光北海道コンサドーレ札幌は5月16日、J2・J3百年構想リーグ第17節で福島ユナイテッドFCと敵地で対戦し、3-0で勝利した。クリーンシート達成の立役者となったGK田川知樹のハイパフォーマンスが「ノイアー全盛期」と大きな反響を呼んでいる。札幌はMF堀米悠斗のゴールで先制。後半にはMF長谷川竜也、FW荒野拓馬が追加点を奪い、3-0で快勝した。勝ち点を31に伸ばし、EAST-Bで首位ヴァンフォーレ甲府と3