米倉涼子、直筆署名で一連の騒動を謝罪＆今後の活動にも言及「初心に立ち返り…」 不起訴処分受けてコメント発表【全文掲載】
俳優の米倉涼子（50）が31日、麻薬取締法違反（共同所持）容疑などで書類送検され、その後、不起訴処分となったことを受けてコメントを発表。「関係者及びファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、今後の活動についても言及した。
公式サイトには「関係者及びファンの皆様」と題した文書が掲載され、「私は、本年1月30日、不起訴処分となりました。これをもって、私に対する捜査は結論が出たものと認識しております」とコメント。続けて「ご心配をおかけした皆様に対し、いったい何があったのかを私自身が説明すべきであるというご意見もあろうかと存じます。しかしながら、私が発言することで、その内容が独り歩きし、思いもよらない形で各方面へご迷惑をおかけする可能性もあるため、弁護士の指導を踏まえ、私からの説明は控えさせていただきます。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と理解を呼びかけた。
また「私は、今回の一連の捜査を受け、活動を自粛しておりましたが、その間、
これまでの人生や自身の活動について、見つめ直しておりました」と明かし、「その中で、米倉涼子という存在は、ファンの皆様をはじめ、関係者の皆様、力になってくださった多くの皆様に支えられて、これまで歩んでこられたのだという事実を改めて強く実感いたしました」とした。
その上で「今の私に出来ることは、初心に立ち返り、何事にも真摯に取り組んでいくことだと考えております。今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。
米倉は、1975年8月1日生まれ、神奈川県出身。92年開催の『第6回 全日本国民的美少女コンテスト』で、審査員特別賞を受賞して芸能界入り。93年よりファッション誌『CanCam』の専属モデルを務める。99年、俳優デビュー。ドラマ『松本清張・黒革の手帖』（2004年）、ドラマ『交渉人〜THE NEGOTIATOR〜』シリーズ、ドラマ『ドクターX 外科医・大門未知子〜』シリーズ、ドラマ『35歳の高校生』（13年）、ブロードウェイ・ミュージカル『CHICAGO』など、さまざまな作品で主演を務める。14年12月、2歳年下の一般人男性と結婚し、16年12月、協議離婚を発表。
米倉をめぐっては、昨年10月に一部週刊誌で違法薬物疑惑が報じられ、同12月には、公式サイトで、自身が捜査を受けていることを認めるコメントを発表していた。その後、関東信越厚生局麻薬取締部が書類送検していたが、今月30日に東京地検は不起訴処分とすることを発表していた。
■以下、米倉涼子のコメント全文
関係者及びファンの皆様
日頃より、私の活動をご支援いただき誠にありがとうございます。
昨年12月26日、私の思いを皆様へお伝えさせていただきました。
これに対し、様々なご意見を頂戴したことは十分認識しており、重く
受け止めております。
関係者及びファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしました
こと、深くお詫び申し上げます。
私は、本年1月30日、不起訴処分となりました。
これをもって、私に対する捜査は結論が出たものと認識しております。
ご心配をおかけした皆様に対し、いったい何があったのかを私自身が
説明すべきであるというご意見もあろうかと存じます。しかしながら、私
が発言することで、その内容が独り歩きし、思いもよらない形で各方面へ
ご迷惑をおかけする可能性もあるため、弁護士の指導を踏まえ、私からの
説明は控えさせていただきます。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し
上げます。
私は、今回の一連の捜査を受け、活動を自粛しておりましたが、その間、
これまでの人生や自身の活動について、見つめ直しておりました。
その中で、米倉涼子という存在は、ファンの皆様をはじめ、関係者の皆
様、力になってくださった多くの皆様に支えられて、これまで歩んでこら
れたのだという事実を改めて強く実感いたしました。
今の私に出来ることは、初心に立ち返り、何事にも真摯に取り組んでい
くことだと考えております。
今後とも変わらぬご厚情を賜りますよう、お願い申し上げます。
2026年1月31日
米倉凉子
