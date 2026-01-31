この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【2026年最新】クレジットカード戦略•組み合わせ：決済修行型×対象特化型の構成がおすすめ！メインカードとサブカードの選び方・おすすめカードを解説【PR】」と題した動画を公開。動画では、クレジットカードのポイント還元を最大化するための最適な組み合わせとして、メインカードに「決済修行型」、サブカードに「特化型」を選ぶ戦略を推奨している。



まずメインカードには、年間利用額に応じて年会費無料やボーナスポイントといった特典が得られる「決済修行型」のカードを選ぶべきだと同チャンネルは解説する。例えば、年間100万円の利用で年会費が永年無料になり、1万ポイントが付与されるカードの場合、実質的な還元率は高くなる。選び方の第一歩として、自身の年間利用額を把握することが重要だと指摘。一般的に、年間100万円以上利用する人はゴールドカード、300万円以上ならプラチナカードも選択肢に入ってくるという。



その上で、メインカードを絞り込むための4つの判断基準を提示した。第一に、NISA口座を開設している証券会社など、自身がよく使う「ポイント経済圏」に合わせること。第二に、公共料金や税金などの固定費の支払いで還元率が下がらないかを確認すること。第三に、よく使う店舗やサービスの「特化型カード」をゴールドカードなどにアップグレードする選択肢。そして最後に、高級ホテルの無料宿泊など「体験重視」の特典で選ぶ方法である。これらのどの基準を重視するかで、選ぶべきカードは変わってくると説明した。



一方、サブカードには、特定の店舗やサービスで高い還元率を発揮する「特化型」のカードを選ぶことを推奨。メインカードの決済修行を達成しつつ、メインカードでは還元率が低い支払いをサブカードで補うことで、全体のポイント効率を高めることができると述べた。ただし、決済修行型カードは特典がもらえる決済額のラインを超えて使いすぎると、実質的な還元率が下がってしまう点には注意が必要だとした。



多くの種類があるクレジットカードだが、自身のライフスタイルに合わせて「決済修行型」のメインカードと「特化型」のサブカードを戦略的に組み合わせることで、家計の大きな助けとなるだろう。一度自身のカード構成を見直してみてはいかがだろうか。