衆議院解散を翌日に控えた1月22日の18時半すぎ、総理大臣官邸を出発した公用車が、東京・永田町の『特許庁前』交差点の赤信号を無視して突っ込み、9人が死傷した事故。発生から1週間が経ち、事故の詳細が少しずつわかってきた。

【写真を見る】公用車が火花を上げて横向きにドリフト、吹っ飛んだワゴン車がタクシーに直撃…事故を映したドラレコ映像

事故で亡くなったのは、巻き込まれたタクシーの乗客だった32歳の男性・Zさん。そのタクシーの運転手だったYさんがNEWSポストセブンの取材に応じ、事故時の"恐怖の瞬間"について、詳細に語ったのだった──。【前後編の前編】

全国紙社会部記者が事件の概要を説明する。

「公用車は内閣府から業務委託されている会社の男性運転手・Xさん（69）が運転しており、事故当時も業務中でした。内閣府下交差点方向から現場交差点に突入した公用車は、最初白のワゴン車に突っ込み、吹っ飛んだワゴン車が2車線隣のタクシーに直撃して、タクシーに乗っていた32歳男性・Zさんが脳挫傷などで死亡しました。

公用車は出発から30秒ほどで事故を起こしており、衝突時には130キロに達していたといいます。運転手はろっ骨骨折などの重傷を負い現在も入院中で、警視庁は男性の回復を待って事故の経緯を聞く方針です」

NEWSポストセブンは、公用車の後部座席に高市早苗氏が重用する幹部官僚、A氏とB氏が乗っていたことを報じている。官邸関係者によると、A氏とB氏は「顔面骨折や開放骨折の重傷を負っており、現在も入院中」だという。内閣府会計課自動車係は、事故についてNEWSポストセブンの取材に次のように回答している。

「内閣官房の職員2名が同乗していたところではありますが、当該職員のプライバシーに関わる回答は差し控えさせていただきます。

当日の運転手の対応については、特に問題がなかったと（運転手を雇用している）事業社から報告を受けています。車両については警視庁のほうで引き続き捜査中とのことですが、現時点で不備や故障があったという事実は承知しておりません」

タクシー運転手が語った「恐怖の事故現場」

「車の左後方で、突然"ドカン！"と大きな音と衝撃がして、何が起こったかわからないまま景色がすごい速さで変わっていった。『ああ、これはもう死ぬな』と思いました」

沈んだ表情でこう語るのは、一連の事故でワゴン車が直撃したタクシーの男性運転手・Yさんだ。Yさんは事故前、赤坂のTBS近くでZさんを客として乗せ、大門方面に向かってタクシーを走らせていたという。

「お客様（Zさん）はジャケットを着た若いビジネスマン風の方で、助手席の後ろに当たる後部座席左側に座っていました。その日は時間帯にかかわらず道がスムーズに流れていて、時速50キロくらいで特許庁前交差点に進入したんです。横断歩道を通過しようとした時、車の左後方でドカンというすごい音と衝撃が同時にあって、何が起こったのか全くわかりませんでした。

すぐにハンドルが動かないように固定して、ブレーキを踏みました。車両はタイヤを地面に付けたまま、反対車線を走っていた車数台とぶつかりながら2回転くらいして、最後にゴミ収集車にぶつかってストップした。自分は頭を打たないように咄嗟にガードしましたが、車が止まった時は自分が生きていることが不思議なくらいでした。その時、ふと視界に入った信号がちょうど青から赤に変わったので、『自分の信号無視ではない』と確信した」

Yさんはすぐさま、乗客であるZさんの状況を確認しようとしたという。

「すぐに後部左側に座っていたお客様の方を振り返ったんです。『お客様！』と大声で3回ほど呼んだのですが、気を失っているようで返事がなかった。これはまずいと思って、胸ポケットからスマホを出してすぐに警察に通報しました。

運転席のドアは奇跡的に開いて外に出られました。車体は、後ろのガラスは割れていて、ワゴン車がぶつかった後部左側からトランクルームにかけて骨格がひしゃげ、原型がないほどグシャグシャになっていた。前方に取り付けてあったドライブレコーダーも飛んでしまって、どこにあるのか行方不明になりました。

後からニュースで、お客様（Zさん）が亡くなったことを知りました。私が生き残って、お客様が亡くなられてしまったのなら、言葉に言い表せないほど残念です。ワゴン車が私のタクシーに当たった位置から推測すると、もし走っている位置が10センチほど後方だったら、私もお客様も一緒に事故で亡くなっていた。今生きているのが不思議なくらいです」

「官僚の方々など5〜6人が救急車で運ばれ……」

事故現場は騒然としていた。Zさんを含む重度の怪我人は、到着した救急車に乗せられ次々と運ばれていったという。

「怪我をされた方の1人は、鼻から血を出して道路の脇で何も喋れない状態で座っていました。救急車には私のお客様をはじめ、公用車に乗っていた官僚の方々など5、6人が次々とストレッチャーに乗せられて運ばれていきました。

危険だからということで、自分の車両には近づけなかった。反対車線で事故に巻き込まれた別のタクシーの運転手さんの目撃談だと、公用車の運転手は血まみれだったそうです」

Yさん自身は、消防隊員の声かけに「大丈夫です」と応じたため、その場では病院に運ばれず現場に残った。現場での実況見分に立ち会い、赤坂署で調書を取り、解放されたのは翌朝の5時だったという。

「会社に戻って報告書を書いてから、自宅近くの整形外科に行って診断書を出してもらいました。首肩のムチウチ、腰痛、左足の神経痛、左足首の捻挫で全治２週間でした。病院の診断でOKが出るまで休職中です。

当初から腰から左膝下の痛みと痺れがあったのですが、数日したら腰の痛みがひどくなってきた。後から後遺症が出る場合もあるというので心配です……」

出発してから30秒で起きた公用車の事故。なぜ事故が起きてしまったのか--後編記事では、Yさんが語った「公用車運転手・Xさんの会社からの説明」と、Xさんの知人が語った「人柄と働きぶり」について報じる。

（後編につづく）