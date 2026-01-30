センチミリメンタル、新曲「ハイライト」がJ SPORTS STADIUM2026 野球中継テーマソングに決定
センチミリメンタルが、J SPORTS STADIUM2026 野球中継テーマソングに新曲「ハイライト」が起用されることを発表した。
「ハイライト」は、J SPORTS STADIUM2026 野球中継テーマソングとして書き下ろされた楽曲で、思うようにいかない現実や迷いを抱えながらも前へ進もうとする想いを、躍動感のあるバンドアンサンブルと真っ直ぐな言葉で描いたロックナンバーに仕上がっているという。
本楽曲は、2月1日からJ SPORTSで放送される春季キャンプ中継よりテーマソングとして使用され、プロ野球をはじめ、大学野球や社会人野球などの中継でもオンエアされる。
◆ ◆ ◆
◾️センチミリメンタル コメント
テーマソングを担当することになり、素直に嬉しかったです。誰しも人生に輝かしい部分とそうでない部分があって、そのどちらもが人生を彩っている。野球をはじめとするスポーツもそうで、ずっと輝かしい瞬間ばかりではなくて、苦しい時間があったりする。だからこそ、ハイライトに切り抜かれるような瞬間の興奮と喜びが大きなものになる。野球を愛する皆さんの、そして今を生きるすべての方の人生のハイライトな瞬間を盛り上げるような、はたまた人生の落ち込む瞬間を照らしてあげられるような歌でありますように。
◆ ◆ ◆
また、センチミリメンタルは、2025年11月より自身初となるワールドツアー＜Centimillimental WORLD TOUR 2025-2026 “Cafuné”＞を開催中だ。2026年3月10日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで日本公演が行われる。
◾️「ハイライト」
作詞・作曲・編曲：温詞
※J SPORTS STADIUM2026 野球中継テーマソング
▼タイアップ情報
J SPORTS 放送／配信概要
【プロ野球2026シーズン春季キャンプ】
広島東洋カープ、中日ドラゴンズ、オリックス・バファローズ、東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプを連日生中継&J SPORTSオンデマンドLIVE配信。
＜春季キャンプ初日2月1日(日)＞
キャンプ初日2月1日(日)は放送時間を拡大し、BS無料放送／J SPORTSオンデマンド会員無料LIVE配信！
翌日2月2日(月)以降も連日生中継&J SPORTSオンデマンドLIVE配信。
・ 野球好き広島キャンプin日南 午前10：30〜LIVE J SPORTS 1／J SPORTSオンデマンド
・ 野球好き中日キャンプin北谷 午前10：30〜LIVE J SPORTS 2／J SPORTSオンデマンド
・ 野球好きオリックスキャンプin宮崎 午前10：30〜LIVE J SPORTS 3／J SPORTSオンデマンド
・ 野球好き楽天キャンプin金武 午前10：30〜LIVE J SPORTS 4／J SPORTSオンデマンド
※広島東洋カープは2月14日(土)より沖縄キャンプを連日生中継／J SPORTSオンデマンドLIVE配信
※春季キャンプのほかオープン戦も放送予定
※休息日は除く
【プロ野球2026シーズン公式戦 放送概要】
広島東洋カープ、中日ドラゴンズ、オリックス・バファローズ、東北楽天ゴールデンイーグルスの2026シーズン公式戦主催試合を試合開始から試合終了まで生中継。
※放送／配信スケジュール・形態は変更になる場合があります。
※詳細は確定次第、J SPORTS総合サイトでお知らせいたします。
※J SPORTSはJ:COMなど全国のケーブルテレビ、BS放送（スカパー! ）などで視聴可能なスポーツテレビ局です。
J SPORTS総合サイト www.jsports.co.jp
J SPORTS総合サイト内「野球特集ページ」https://www.jsports.co.jp/baseball/
◾️＜Centimillimental WORLD TOUR 2025-2026 “Cafuné”＞
2026年3月1日（日）メキシコシティ・La Maraka ※SOLD OUT
2026年3月2日（月）メキシコシティ・La Maraka ※SOLD OUT
2026年3月10日（火）横浜・KT Zepp Yokohama（追加公演）
公演情報 ▶ https://www.cenmilli.com/live/
