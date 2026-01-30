昨年12月、ニューヨーク市マンハッタンの裁判所に出廷したルイージ・マンジオーニ被告/Curtis Means/Pool/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）米保険会社の最高経営責任者（CEO）殺害の罪に問われたルイージ・マンジオーニ被告を解放する目的で、米連邦捜査局（FBI）捜査員になりすまして連邦刑務所に侵入を試みたとして、ミネソタ州の男が逮捕された。捜査関係者らが29日に明らかにした。

逮捕されたのはマーク・アンダーソン容疑者（36）。調べによると、FBI捜査員を名乗り、マンジオーニ被告釈放の裁判所命令があると称して28日に米ニューヨーク市ブルックリン区のメトロポリタン拘置所を訪れた。

職員が身分証明書の提示を求めると、アンダーソン容疑者はミネソタ州の運転免許証を提示。かばんの中には武器があると告げ、書類を職員に投げつけたとされる。この書類は司法省に対する申し立てに関連しているようだった。

職員がアンダーソン容疑者のバックパックを捜索したところ、バーベキュー用のフォークと刃物が見つかった。

アンダーソン容疑者は仕事を求めてニューヨークへ来たもののうまくいかず、逮捕される前はピザ店で働いていたという。マンジオーニ被告との関係は分かっていない

アンダーソン容疑者はなりすましなどの容疑で逮捕され、29日にブルックリンの裁判所に出廷する見通し。

マンジオーニ被告は医療保険大手ユナイテッドヘルスケアのブライアン・トンプソンCEOを殺害したとして2024年12月に逮捕され、ブルックリン区拘置所で拘置されている。