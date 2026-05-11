2019年に茨城県で起きた一家4人殺傷事件で、殺人などの罪で起訴された男性が逮捕されてから5年が経過した現在も、裁判が始まらない。当時の報道によると、2019年9月、茨城県境町の住宅で、寝ていた夫婦（当時48歳と50歳）が殺害され、子ども2人が重軽傷を負う事件が起きた。事件発生から約1年半後の2021年5月、茨城県警はこの事件に関わった疑いで、埼玉県に住む無職の男性（逮捕時26歳）を逮捕、再逮捕。3カ月の鑑定留置を挟み、