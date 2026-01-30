鈴木奈々「離婚してから一度も…してません！」 “嫌な切り抜き”から広まった誤情報を完全否定「こんな芸能人いた？」

鈴木奈々がネットに広がる“誤情報”を完全否定する場面があった。

【写真】離婚後、7年の間に付き合った回数を告白した元セクシー女優のみひろ

1月29日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」の女子会バージョンが開催された。

同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ。

今回の企画では、タレントの鈴木奈々、モデル・プロデューサーの益若つばさ、元セクシー女優でタレントのみひろという“バツイチ”の共通点を持った3人が本音トークを繰り広げていった。

入室後、3人はさっそく「離婚後、恋してる？」という話題に。

離婚してから7年の間に1回だけ付き合ったと明かしたみひろに対し、鈴木は「うちは一度もないですよ。（離婚して）4年経ったけど1回も」と告白。すると、鈴木と仲の良い益若から「あれ否定しといたほうがいいよ。世間で嫌な切り抜きされてて…」と話が振られる。

これに鈴木は「私が離婚してからヤりまくってるみたいな。ネットに『鈴木奈々、離婚してからヤりまくり』って出てる」という誤情報が広がっていると明かしてスタジオを驚かせる。

続けて鈴木は突然カメラ目線になり「マジでここで宣言します。離婚してから一度もセックスしてません」と完全否定。

この正直すぎる発言に、スタジオの稲田は「そこまでハッキリ言わんでええ」と爆笑し、ぺえは「そこまで言いたいの鈴木奈々は」とコメントして笑いを誘う。

益若も「こんな芸能人いた？かつて」と笑いつつも、「でも奔放そうに見えるけど、マジでなーちゃん（※鈴木奈々）は全然遊んでないし、めちゃくちゃ真面目」とフォロー。鈴木本人も「キスもしてない」とぶっちゃけていた。