この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【公式】スリコchannelが、「【１月の購入品紹介】現役スタッフが今月出会ってよかった！スリコのお気に入りアイテム教えます！」と題した動画を公開。ナビゲーターのたかはしと、ゲストで3COINS+plusららぽーと和泉店スタッフのHITOMIが、それぞれ「今月買ってよかったアイテム」を紹介した。手頃な価格ながら、日々の細かな悩みを解決する実用的なアイテムが多数登場し、スタッフならではの視点が光る内容となっている。



まず、たかはしが紹介したのは、冬の乾燥対策に欠かせない「保湿グローブ」。ハンドクリームを塗った上から着用することで保湿力を高めるアイテムで、「（寝ている間に）脱げにくい構造になっている」と、就寝中の使用を推奨した。さらに、親指と人差し指はタッチパネルに対応しており、スマホ操作が可能な点も便利なポイントだという。続いて紹介した「2wayキルティングショルダーバッグ」は、コンパクトな見た目ながら「収納力抜群」とアピール。ハンドバッグとショルダーバッグの2通りで使え、4色展開で冬のコーディネートに合わせやすい点も魅力だと語った。



一方、HITOMIは静電気に悩む人におすすめの「and us メタルコーム」を紹介。静電気を抑える効果に加え、前髪が皮脂でべたついた際に「パウダーをとんとんちょっとだけつける」ひと手間を加えた後、このコームでとかすことで「サラサラになって『お風呂入って乾かしてきたのかな』ぐらいになる」という裏技を披露した。また、「PPラタントイレ収納ボックス」は、サニタリー用品を隠して収納できるアイテム。上から補充し下から取り出せる構造で、来客時には「反対向けてもらったらただの箱になる」ため、生活感を見せずに済むと解説した。



動画ではこの他にも、掃除やペットのブラッシングにも使える「シリコーンブラシ手袋」、旅行にも便利な「アクセサリーケース」、肩甲骨のストレッチができる「ストレッチハンドルチューブ」などが紹介された。スタッフが実際に使用しているからこそのリアルな使用感や意外な活用法は、日々の買い物の参考になるだろう。





たかはしインスタグラム：https://www.instagram.com/3coins_takahashi_/

HITOMIインスタグラム：https://www.instagram.com/3coins_hitomi/