マクドナルドから「行った気になる！N.Y.バーガーズ」と題し、ニューヨークをイメージした「N.Y. 肉厚ビーフペッパー＆ビーフソテー」など5種のメニューが登場！

「N.Y. ジューシーチキンホット&ペッパー」や「N.Y. タルタルシュリンプガーリック&バジル」、朝マック限定の「N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン」、夜マック限定の「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」がラインナップされます☆

マクドナルド「行った気になる！N.Y.バーガーズ 2026」

販売期間：2026年2月4日（水）〜3月上旬（予定）

販売店舗：全国のマクドナルド店舗（一部の店舗は除く）

2022年、2023年、そして2025年に発売され、人気を博した「行った気になる！N.Y.バーガーズ」が2026年も登場！

特製の四角いバンズを使用した見た目にもスタイリッシュなニューヨークをイメージしたバーガーシリーズで、2026年はさらにパワーアップして5種類の新しい味わいとなって登場します。

「N.Y. 肉厚ビーフペッパー＆ビーフソテー」は、肉厚100％ビーフパティをペッパーの効いたビーフフィリングとレタスが引き立てる、食べ応えのある一品です。

「N.Y. ジューシーチキンホット&ペッパー」は、ザクザク衣の食感が特長のジューシーなチキンパティに、レタスやスイートレモンソースを合わせたクセになるメニュー。

そして「N.Y. タルタルシュリンプガーリック&バジル」は、ぷりぷりのえびカツと、ガーリックとバジルのタルタルソースが相性抜群な一品となっております。

さらに朝マック限定で「N.Y. ソーセージペッパー＆ビーフソテーマフィン」、夕方5時以降の夜マック限定で「N.Y. ダブル肉厚ビーフペッパー＆ビーフソテー」がラインナップ。

新メニュー5種のバーガーが、朝から晩まで、まるでニューヨークに行った気分とともに楽しめます☆

N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー

価格：単品 560円(税込)〜／バリューセット 860円〜(税込)〜

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

つなぎを使っていない厚みのある 100%ビーフパティに、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングとスイートレモンソースを合わせた「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」

シャキシャキのレタスと一緒に、ポピーシードをまぶしたでこぼこで濃い焼き色が特長の特製バンズで挟んであります。

ソテーしたビーフとオニオンの旨みが決め手の粒マスタードとブラックペッパーの効いたビーフフィリングと、マイルドなスイートレモンソースの組み合わせがやみつきになる、ニューヨークをイメージした味わいの食べごたえ抜群の一品です。

N.Y. ジューシーチキン ホット&ペッパー

価格：単品 490円(税込)〜／バリューセット 790円(税込)〜

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

ザクザク食感が楽しめる、スパイスの効いたジューシーな一枚肉のチキンパティに、シャキシャキのレタスとスイートレモンソースを合わせ、特製バンズでサンドした「N.Y. ジューシーチキン ホット&ペッパー」

チリやガーリックなどのスパイスやハーブで味付けし、ペッパーをアクセントにしたザクザクの衣でやみつき感のある味わいに仕上げられた、ホットチキンをイメージした一品です。

N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック&バジル

価格：単品 490円(税込)〜／バリューセット 790円(税込)〜

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

ザクザクの衣とぷりぷりのえびの食感が特長のえびカツに、ガーリック＆バジルタルタルソースと、シャキシャキのレタス、クリーミーなホワイトチェダーチーズを合わせた「N.Y. タルタルシュリンプ ガーリック&バジル」

やみつき感のあるガーリックの風味に、バジルのさわやかな香りが、えびカツやレタス、チーズのおいしさを引き立てる、ニューヨークをイメージしたスタイリッシュな一品です。

朝マック：N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン

価格：単品 400円(税込)〜／600円(税込)〜／コンビ 460円(税込)〜

販売時間：開店〜午前10時30分まで（24時間営業店舗では午前5時00分から）

風味豊かなソーセージパティに、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングとスイートレモンソースを合わせ、シャキシャキのレタスと一緒に、焼き立てのイングリッシュマフィンでサンドした「N.Y. ソーセージ ペッパー＆ビーフソテーマフィン」

ソテーしたビーフとオニオンの旨みが決め手の粒マスタードとブラックペッパーの効いたビーフフィリングと、マイルドなスイートレモンソースの組み合わせがやみつきになる、ニューヨークをイメージした味わいの食べごたえ抜群のマフィンです。

夜マック：N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー

価格：単品 790円(税込)〜／バリューセット 1,090円(税込)〜

販売時間：夕方5時〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

夕方5時からの”夜マック”限定で販売される「N.Y. ダブル肉厚ビーフ ペッパー＆ビーフソテー」

ジューシーでつなぎの入っていない厚みのある100％ビーフパティ2枚に、ブラックペッパーがアクセントのビーフフィリングとスイートレモンソースを合わせ、シャキシャキのレタスと一緒に、ポピーシードをまぶしたでこぼこで濃い焼き色が特長の特製バンズでサンドした、ボリューム満点の一品です。

ソテーしたビーフとオニオンの旨みが決め手の粒マスタードとブラックペッパーの効いたビーフフィリングと、マイルドなスイートレモンソースの組み合わせがやみつきになる、ニューヨークをイメージした味わいの食べごたえ抜群のメニューです。

新TVCM「行った気になる！N.Y.バーガーズ」篇

放映開始日：2026年2月3日（火)

放送エリア：全国（一部エリアを除く）

ニューヨークを舞台にしたPOPなコミックス風のアニメーションCMを放送。

GENERATIONS の数原龍友さん＆片寄涼太さんが歌う『Y.M.C.A.』の N.Y. バーガーズ Ver.（替え歌）に合わせて5人のニューヨーカーが”NY”のポーズダンスを歌って踊ります。

まるでニューヨークに行った気になるような、楽しい気分とともに新メニューの魅力を伝えます。

朝から晩まで、まるでニューヨークに行った気分とともに味わえる5種類のメニューが新登場。

マクドナルドにて2026年2月4日より販売される「行った気になる！N.Y.バーガーズ」の紹介でした☆

