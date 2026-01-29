【衝撃】サウジアラビアに“第2のモルディブ”が爆誕！1泊50万円、オイルマネーが注ぎ込まれた「リッツ・カールトン リザーブ」の全貌
「オイルマネーで、海も砂漠もすべてをリゾートに変えてしまう……。サウジアラビアの勢いが、想像を絶するレベルに達しています」
そう語るのは、世界中を飛び回る人気旅行系YouTuberのおのだ氏だ。彼が今回、自身のYouTubeチャンネル『おのだ/Onoda』で公開したのは、サウジアラビアの新観光拠点「レッドシー（Red Sea）」への宿泊記。1泊50万円という超高級ホテル「ヌジマ・リッツ・カールトン リザーブ」での滞在は、まさに“異次元”の連続だった。
サウジアラビアが国を挙げて開発を進める「レッドシー・プロジェクト」。その玄関口となるレッドシー国際空港に降り立った瞬間から、おのだ氏はそのスケールに圧倒される。「できたてホヤホヤで、空港自体がひとつの芸術品のよう。とにかく綺麗」と声を弾ませる。
驚くべきは、そのホスピタリティの高さだ。到着ロビーでアラビックコーヒーの歓迎を受けた後は、宿泊先のスタッフがすべてをエスコート。おのだ氏は「空港から飛行機に乗る前まで、一度も自分のスーツケースに触れていない」と語る。ゲストは専用の高級EV車（電気自動車）で港へ運ばれ、そこからさらに専用ボートで約50分。エメラルドグリーンの紅海を突き進んだ先に現れるのが、ヌジマ島というプライベートアイランドだ。
今回、おのだ氏が家族とともに宿泊したのは、プライベートプール付きの広大なヴィラ。「ヌジマ（Nujuma）」とはアラビア語で「星」を意味し、リゾート全体が真珠のネックレスのような形に配置されている。客室は、スイスの職人が手がけたという独創的なシェル（貝殻）状の屋根が特徴。室内に入ると、おのだ氏の誕生日を祝う豪華な装飾とケーキが用意されていた。「木や縄をふんだんに使った温かみのあるデザイン。新しいホテルの香りがして、これだけでテンションが上がる」と、室内を細かくレビューした。
特筆すべきは、専属のバトラー（執事）サービスだ。ゲスト一人ひとりに担当がつき、連絡はすべてメッセージアプリ「WhatsApp」で完結。食事の予約から、島内の移動に使うバギーの手配、アクティビティの相談まで、秒単位でレスポンスが返ってくる徹底ぶりだ。
しかし、驚愕なのは宿泊費だけではない。島内での飲食費も、我々の常識をはるかに超越している。おのだ氏が動画内で公開したメニューの一部を挙げると、その物価の高さがよくわかる。ペプシコーラは1本40リヤル（約1,600円）、朝食のアイスラテは1杯50リヤル（約2,000円）、ランチのハンバーガーは約5,000円、メインのステーキに至っては約24,000円という設定だ。「1泊50万円のホテルに泊まっている以上、値段を気にするのは野暮かもしれませんが、やはり驚きますね」と苦笑い。初日のディナーでは、3人での食事が4万円弱。おのだ氏は「世界一周の旅のクライマックス。ここはリミットを外して楽しむ」と決意を語ったが、家族3人での滞在費は、宿泊費を除いた食費や送迎代だけで12万円を超えたという。
このラグジュアリーな空間で、唯一といっていい「制限」がある。それが、アルコールだ。サウジアラビアはイスラム教の聖地を抱える厳格な宗教国家。リゾート内であっても、お酒の提供は一切ない。「ワインリストがあっても、すべてノンアルコール。シャンパンもノンアルコールです」とおのだ氏は説明する。
彼は、見た目はお酒そのものの「ノンアルコール・カクテル」を飲みながら、現地の状況を冷静に分析する。「お酒好きの人にとっては、これが最大のデメリットになるかもしれない。ただ、バトラーの話では、2026年以降に解禁を検討しているという動きもあるようです。ドバイのように、外国人観光客向けに緩和される日が来るかもしれません」と、宗教と観光開発がせめぎ合う最新の現地事情を伝えた。
チャンネル情報
