プロ野球・DeNAに加入する助っ人外国人4人の入団会見が28日行われました。

新たにコックス投手、ルイーズ投手、レイノルズ投手、ヒュンメル選手の4選手です。

右投両打の外野手のヒュンメル選手が、2002年から2004年まで父親の仕事の都合で日本に滞在。武蔵府中リトルリーグでプレーしていたといいます。

ヒュンメル選手は日本語で「みなさんこんにちは。お会いできてとてもうれしいです。よろしくお願いします」とカンペなしで挨拶します。そして「NPBでプレーするチャンスをいただき、非常に興奮しています。いつかプロ野球選手として日本に戻ってきたいという思いがあったので、本当に嬉しいです。日本の野球はMLBに匹敵するレベルだと思っています。そんな強いいい野球が出来るリーグでプレーできることに感謝しています」とコメントしました。

自身の強みに“出塁率の高さ”を上げます「ベイスターズには優秀なバッターが多いので、しっかり出塁して、彼らにホームへかえしてもらえるように、とにかく出塁することを目標に頑張りたいです」と語りました。