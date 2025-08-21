《紳士の球団の選手？子供達が見てますよ》《大事なバットをへし折るなんて野球選手としては失格だな》《道具は大事にしないとダメよ。バット作ってる人にも失礼よ。 膝もケガするかもしれないし》【写真】マウンド上で腰を振ったヤクルト投手を睨みつける巨人・キャベッジ東京ヤクルトスワローズが7対2で読売ジャイアンツを下した8月20日の試合で、神宮球場が騒然となる“プレー”があった。ヤクルト3対1のリードで迎えた5回