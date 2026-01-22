阪神新外国人選手のディベイニーが入団会見で「虎史上初の助っ人遊撃手のゴールデングラブ賞」を誓った。

「しっかりと良いプレーをして、その賞を獲ることができれば。一日一日を大切にして、自分のやるべきことに取り組んで、そのような守備の賞を頂ければと思う」

肩の強さと軽いフットワークを持ち味とする。米国ではなじみが薄い、甲子園のような土のグラウンドに対応するために「米国でプレーした時と同じように、攻める守備を忘れずにやりたい」とテーマを掲げた。小幡、木浪が競った昨季の虎の遊撃手事情を「知っている」と理解。「外国人選手がセンターラインを守るケースは少ないと聞いている。自分の力を発揮したい」とレギュラー獲りへ自信を見せた。

24年のプレミア12で米国代表として来日した際に日本の球場の雰囲気と食文化に引かれ、NPBに憧れた。「ワギュウ（和牛）、ラーメン、スシ。本当においしいものばかり」。11月上旬ごろから日本語を勉強し、「言語習得アプリで今、80日続いている。引き続き学びたい」と意欲的。外国選手が遊撃でゴールデングラブ賞を獲得したのは、72年の中日・バートのみ。勤勉な姿勢で歴史の扉に挑む。（倉世古 洋平）