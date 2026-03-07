第６回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う侍ジャパンにとって、グループリーグ２戦目の相手は韓国だ。国際大会に並々ならぬ意気込みで臨んでくる韓国は、これまでも日本代表の前に幾度となく立ちはだかってきた。第１回WBC２次ラウンドで日本に勝利し、喜ぶ韓国代表の選手たちphoto by Getty Images【イチロー発言でチームは結束】WBCの日韓戦で、今なお語り継がれるのが2006年の第１回大会だ。日本は最