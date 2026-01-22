NEC VersaPro Eシリーズ タイプVR 11.6型 ブラック YZ-VEE11R5GL5LM

Amazonにて、NECのノートPCが特別価格で販売されている。期間は2月9日23時59分まで。

今回、360度回転する液晶ディスプレイによって、ノートPCにもタブレットにもなるVersaPro Eシリーズより、HD（1,366×768）解像度に対応する11.6型ディスプレイを搭載したモデルや、フルHDに対応する15.6型IPSパネルを搭載した「LAVIE」2025年夏モデルなどがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

VersaPro Eシリーズ タイプVR 11.6型 ブラック YZ-VEE11R5GL5LM

【主なスペック】

CPU：インテル Celeron プロセッサー N5100

メモリ：8GB

ストレージ：64GB SSD

液晶ディスプレイ：11.6型ワイドTFTカラー IPS方式液晶（HD：1,366×768ドット、LEDバックライト、グレア）、10点マルチタッチ対応タッチパネル（静電容量方式）

外形寸法（突起部含まず）：290.4×212.1×20.5mm（幅×奥行×高さ）

重量：約1.32kg

OS：Windows 11 Pro

LAVIE 25夏 N15 15.6型

【主なスペック】

CPU：AMD Ryzen 7 7735U プロセッサー

メモリ：32GB（16GB×2）/最大容量32GB

ストレージ：1TB SSD

液晶ディスプレイ：15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶（広視野角）（Full HD）

本体サイズ（突起部、バンプ部除く）：362.4×253.4×22.8mm（幅×奥行×高さ）

重量：約2.1kg

OS：Windows 11 Home