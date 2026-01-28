衆議院選挙（２月８日投開票）が公示され、２８日から期日前投票が行われています。

衆院選には、政党・政治団体名を記入する「比例選」があり、新党の結成で票の扱いにも注目が集まりそうです。投票用紙に旧党名を書いたら、その１票はどうなるのでしょうか？（デジタル編集部）

小選挙区は候補者名・比例は「政党名」で投票

衆院選には、候補者名を書いて、一つの選挙区から１人を選ぶ「小選挙区」（定数２８９）と、北関東や近畿など全国を１１のブロックにわけて、政党・団体に投票する「比例選」（定数１７６）があります。

参議院議員を選ぶ参院選の比例選は、政党名か候補者名のどちらかを書いて投票しますが、衆院選の投票用紙に書くのは、候補者名ではなく政党・団体名です。獲得した票数に応じて、政党・団体があらかじめ決めた名簿順に当選が決まる仕組みです。

似た名前の政党があったり、新しい政党ができたり……。正確な党名を覚えるのも大変ですが、どう書けば有効になるのでしょうか。

有効性は総務省が例示、開票管理者が判断

公職選挙法の第６７条によると、投票が有効かどうかは、「開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない」とあります。

開票管理者は、市区町村の選挙管理委員会が選任します。そうすると、自治体によって判断がバラバラになる恐れはないのか気になります。

総務省選挙課によると、基本的には公職選挙法に基づいて開票管理者が判断しますが、有効となる投票例を総務省が各選挙管理委員会に「参考事例」として通達しています。

今回の選挙でも、２８日付で総務省が通達を出しました。たとえば、自由民主党は略称の「自民党」のほかに「自」「自民」、日本維新の会は「維」、チームみらいは「チーム」、減税日本・ゆうこく連合は「減ゆ」などが挙げられています。これを参考に、それぞれの開票管理者が最終的な判断を下すことになります。

「民主」は国民民主党が総取り

では、立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」が誕生して、どうなるのでしょうか。

直近の２０２１〜２５年の４回の衆・参議院選挙では、「民主党」と書いて投票した場合、立憲民主党にも国民民主党にも票が振り分けられる「案分」が行われ、それぞれの開票所で各党の得票数に応じて票が振り分けられていました。

なぜなら、両党とも略称を「民主党」で総務省に届け出ていたためです。

今回の衆院選では、中道改革連合として比例名簿を届け出ていて、立憲民主党と公明党としては届け出ていません。略称が「民主党」となる政党も国民民主党だけになるため、今回は案分が発生せず、全て国民民主の得票になります。

旧党名を書いた場合は…

では、「立憲民主党」や「公明党」と書いて投票した場合、中道改革の得票になるのでしょうか。先ほど紹介した６７条には「第６８条の規定に反しない限り、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない」とあります。

その６８条には「届出政党以外の政党・政治団体の名称や略称を記載したものは無効投票」とあります。総務省選挙課によると、これに基づいて判断すると、届け出ていない公明、立民の両党の名前を書いても「無効になる可能性が高い」といいます。

中道改革連合の略称は「中道」のため、「中道」はもちろん、総務省の通達では、「中」や「中道改革」も有効な例として示されています。

自民党の麻生副総裁は、「チュウカクとか、チュウカクレンみたいな名前だったか」と皮肉るように語りましたが、同課の担当者は、「呼称として広く認識されていたり、主要な呼び方または特徴的であったりした場合は有効になりうるが……」と、「中核」や「中革連」などが有効になるかは微妙だという答えでした。

大切な一票、無効と判断されないためには、正確に政党・政治団体名を書いて投票をするのが肝心です。ちなみに、ひらがなやカタカナでも党名や略称を正確に書いていれば、有効になると考えられるそうです。

この担当者は、「投票所の記載台には一覧表があるので、よく確認してから党名を書くようにしてほしい」と呼びかけています。