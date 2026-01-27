この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

洗車系YouTubeチャンネル「ゆとり所長-Yutori-」が、「【世界が変わる】ATOTOの『12.95インチ』超大画面カーオーディオX10を軽に取り付けてみたらすごかった！出来ることも沢山ありすぎ！」と題した動画を公開。ATOTOの12.95インチ大画面ディスプレイオーディオ「X10」をレビューし、その多機能性と大画面がもたらすカーライフの変化について解説した。



動画で紹介されたのは、ATOTOのX10シリーズに属する12.95インチモデルのカーオーディオだ。ゆとり所長氏はこれを「車用のタブレットって言えばわかりやすい」と表現。Android 13を搭載し、高性能なQualcomm製チップ「SD665」に8GBメモリ、128GBストレージを備えるなど、そのスペックはまさにタブレットそのものである。



同氏は、このカーオーディオを自身の軽自動車（タント）に自ら取り付け。純正の7インチナビと比較し、その圧倒的な画面サイズを「はいデカイです」とシンプルに表現した。大画面ならではの迫力はもちろん、アプリのダウンロード、YouTubeなどの動画視聴、ネットショッピングまで可能で、車内空間をエンターテインメントの場に変える多機能性を実演した。また、ワイヤレスでのAndroid AutoやCarPlayにも対応しており、スマートフォンの音楽を再生したり、Googleナビを大画面で表示したりと、実用面でも高い利便性を示した。



さらに、イコライザーによる詳細な音質調整や、画面分割、USBメモリ経由での動画・音楽再生など、カスタマイズ性の高さも本製品の魅力だと語る。オプションのBluetoothリモコンを使用すれば、ステアリングリモコンがない車種でも手元で直感的な操作が可能になる点も紹介された。



ゆとり所長氏は、価格が約11万6000円（セール時約8万5000円）と高価であることに触れつつも、その多機能性と大画面がもたらす体験価値を高く評価。本製品は単なるカーオーディオではなく、車内での時間の過ごし方を根本から変える可能性を秘めた「車載タブレット」であると結論付けた。大画面がもたらす利便性とエンタメ性は、まさに「デカいは正義」を体現していると言えるだろう。