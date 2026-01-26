±«¤ÎÃæ¤Ç¤â²Ð¤¬¤Ä¤¯¡£¼ê²ó¤·È¯ÅÅ¤â¤Ç¤¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ä¡¼¥ë¤¬¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤³¤½¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤¿
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥×¤äÅÐ»³¤Ê¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬Àä¤¿¤ì¤¿Èó¾ï»öÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ººÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¿å¤È¿©ÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¼¡¤Ë¡¢²Ð¤òµ¯¤³¤»¤ë¤³¤È¡¢Ìë´Ö¤Î»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢Ä´Íý¤ä²Ã¹©¤ËÉ¬Í×¤Ê¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÅÅ¸»¤Î³ÎÊÝ¤â¡¢·ç¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¡ÖVAK6¡×¤Ï¡¢ÀÚÃÇ¡¢¾È¼Í¡¢Ãå²Ð¡¢È¯ÅÅ¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ä¡¼¥ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡È·ÈÂÓ¤Ç¤¤ë°Â¿´¡É ¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³Î¼Â¤Ë²Ð¤òµ¯¤³¤»¤ë¥¹¥Ñ¡¼¥¯
¡ÖVAK6¡×¤Î¤â¤Ã¤È¤âÆÃÄ¹Åª¤Êµ¡Ç½¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤ì¡£¥Ñ¥ë¥¹Ãå²Ð¤Ç²Ðµ¯¤³¤·¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼êº¢¤Ê»æ¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢´¥Áç¤·¤¿ÌÚ¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇºÙ¤«¤¯¤¯¤À¤¤¤¿¤ê¡¢´¥¤¤¤¿¸Ï¤ìÍÕ¤Ê¤ÉÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ò¤È»³ºî¤Ã¤ÆÃå²Ð¤¹¤ì¤Ð¡¢Èæ³ÓÅª¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë²Ð¤òÃå¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ñ¥ë¥¹ÅÀ²Ðµ¡¹½¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´ÁõÃÖ¤ò·ó¤Í¤¿¥í¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ò³«¤«¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤¬Èô¤Ð¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LED¥é¥¤¥È¤ÈÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤¬¶¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤ËÃå²Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÅ¸»¥¼¥í¤Ç¤âÅÅÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¿´¶¯¤µ
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡ÖVAK6¡×¤Î¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆÃÄ¹¤¬¡¢¼ê²ó¤·È¯ÅÅµ¡¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£ÅÅ¸»¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò²ó¤¹¤À¤±¤Ç¡ÖVAK6¡×ËÜÂÎ¤Ø¤Î½¼ÅÅ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ø¤ÎµëÅÅ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏÃÏ¿Ì¤äÂæÉ÷¤ÇÄäÅÅ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤ÊÈó¾ï»þ¤Ç¤â¡¢ÁêÅö¤Ë¿´¶¯¤¤¤Ï¤º¡£ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤È°ã¤Ã¤Æ°Å·¸õ²¼¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤â¡¢°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½½Ê¬¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Î¥é¥¤¥È
Ìë´Ö¤Î´í¸±¤«¤é¿È¤ò¼é¤ëLED¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇÌó120Ê¬ÅÀÅô²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÆâÂ¢¥é¥¤¥È¤Ï¡¢ÅÅÃÓ¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢ÄäÅÅ»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÍê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢IPX6¤ÎËÉ¿åÀÇ½¤ÈÂÑ¾×·â¹½Â¤¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¬¥Ã¥Á¥êµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¡£²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤³¤½¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯µ¡¹½ÉÕ¤¥Ê¥¤¥Õ
¥Ê¥¤¥ÕÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢ÂÑ¿©À¡¦ÂÑËàÌ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿5Cr15MoV¹â¶¯ÅÙ¹Ý¤òºÎÍÑ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥å²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¿Ï¤Ï¡¢ÌÚ¤òºï¤Ã¤¿¤ê¾®³ä¤ê¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ºî¶È¤âÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥·¥¹¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íø¤¼ê¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÊÒ¼ê¤Ç¥µ¥Ã¤È¿Ï¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºî¶ÈÃæ¤Ë¿Ï¤¬ÉÔ°Õ¤ËÌá¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤·¡£Âç¤¤¤ÌÚ¤Ê¤É¸Ç¤¤ÁÇºà¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤Ç¤â¡¢ÉÔ°Â´¶¤Ê¤¯ÎÏ¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºî¶ÈÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¯ÅÙ¥´¥àÁÇºà¤ÎÀìÍÑÊÝ¸î¥±¡¼¥¹¤âÉÕÂ°¡£¤³¤ÎÊÝ¸î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥Ù¥ë¥È¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ø¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥«¡¼¥¤Î3¿§Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖVAK6¡×¤Ï¡¢¸½ºßmachi-ya¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¤ª¥È¥¯¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Á°¤Ë¡¢¤ªÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
machi-ya¹ØÆþ¸ÂÄê¡ª¿·Ç¯¤Î¤ªÇã¤¤Êª±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó2026
ÇÛÉÛËç¿ô¡§ÀèÃå100Ëç¡Ê´ü´ÖÃæ1¿Í1²ó¤Þ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡Ë
¥¯¡¼¥Ý¥óÍøÍÑ´ü¸Â¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
¥¯¡¼¥Ý¥ó¶â³Û¡§1,000±ßOFF¡Ê»Ù±ç¶â³Û7,000±ß°Ê¾å¡Ë
Å¬ÍÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§machi-ya¤Î¤ß
¢¨Ê£¿ô¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÆ±»þ»ÈÍÑNG
¢¨¾å¸ÂËç¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
>> ¹¥É¾±äÄ¹·èÄê¡ªËÜµ¤¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¡£ÀÚÃÇ¡¦¾È¼Í¡¦Ãå²Ð¡¦È¯ÅÅ¤ò¤³¤ì°ì¤Ä¤Ç¡£¡ÖVAK6¡×
Photo: ÅÄÃæ¹¨ÏÂ
Source: machi-ya
ËÜµ»öÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤êFOREST FIELD¤è¤êÀ½ÉÊ¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£