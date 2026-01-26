【Amazonセール】iPadやMacBook Airなど整備済みのApple製品がさらにお得に
Amazon スマイルSALEが、2026年1月27日（火）から開催されます。期間中は、Amazon認定出品者により整備された「Amazon整備済み品」のApple製品もさらにお得に。買い替えや新たな購入を検討している人は要チェックです！

Amazon整備済み品とは？


Amazon整備済み品は、再生品・中古品・展示品・開封品を、正常に機能して新品同様に見えるよう検査、修理、クリーニング、テストが行われた商品のこと。すべてのAmazon整備済み品には、出品者による最低180日の返品保証が付くので安心です。

また、Amazon整備済み品に出品されるすべての商品には、商品タイトルと商品説明に「整備済み品」と記載されています。通常価格から大幅に値引きされた商品もあるので、お得にお買い物をしたい人にはおすすめです。

→「Amazon整備済み品」のページはこちら

→「Amazon スマイルSALE」はこちら

【整備済み品】Apple iPad（第7世代）32GB スペースグレイ


Apple(アップル)

【整備済み品】 Apple iPad (第７世代) Wi-Fi 32GB スペースグレイ

【整備済み品】Apple iPad mini（第5世代）64GB ゴールド


Apple(アップル)

【整備済み品】 Apple iPad mini (第５世代) Wi-Fi 64GB ゴールド (整備済み品)

【整備済み品】Apple iPad mini（第6世代）64GB スターライト


Apple(アップル)

【整備済み品】Apple iPad mini (第６世代) Wi-Fi + Cellular 64GB スターライト

【整備済み品】Apple MacBook Air M2 8GB シルバー


Apple(アップル)

【整備済み品】 Apple MacBook Air M2 2022 (13インチ,8GB RAM,256GB SSD,8コアCPU/8コアGPU) シルバー (整備済み品)

その他のおすすめ商品


Google

【整備済み品】Google Pixel 8a G576D SIMフリー 128GB Bay

パナソニック(Panasonic)

【整備済み品】ノートパソコン office 2021搭載 Panasonic Windows 11 12.1型 CF-SZ6 高性能 Intel Core i5 第7世代 メモリ8GB SSD256GB BLUETOOTH/1920×1200解像度/薄型・軽量 ノート PC/WEBカメラ/HDMI/YK-PC のwifi(整備済み品)

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
