【Amazonセール】iPadやMacBook Airなど整備済みのApple製品がさらにお得に
Amazon スマイルSALEが、2026年1月27日（火）から開催されます。期間中は、Amazon認定出品者により整備された「Amazon整備済み品」のApple製品もさらにお得に。買い替えや新たな購入を検討している人は要チェックです！
Amazon整備済み品は、再生品・中古品・展示品・開封品を、正常に機能して新品同様に見えるよう検査、修理、クリーニング、テストが行われた商品のこと。すべてのAmazon整備済み品には、出品者による最低180日の返品保証が付くので安心です。
また、Amazon整備済み品に出品されるすべての商品には、商品タイトルと商品説明に「整備済み品」と記載されています。通常価格から大幅に値引きされた商品もあるので、お得にお買い物をしたい人にはおすすめです。
→「Amazon整備済み品」のページはこちら
→「Amazon スマイルSALE」はこちら
キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
Amazon整備済み品とは？
【整備済み品】Apple iPad（第7世代）32GB スペースグレイ
【整備済み品】Apple iPad mini（第5世代）64GB ゴールド
【整備済み品】Apple iPad mini（第6世代）64GB スターライト
【整備済み品】Apple MacBook Air M2 8GB シルバー
その他のおすすめ商品
ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります