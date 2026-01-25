ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¡È·ÁÍÆ¡É¤¹¤ë¤¿¤Ã¤¿3Ê¸»ú¡¡±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤«¤é100Ê¬¡Ä¥É·³¸ø¼°¤¬Åº¤¨¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
ÂçÃ«¤Ï3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÍ¼¿©²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò¾Î¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤âÆ±ÀÊ¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤éÌó100Ê¬¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÏÂçÃ«¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¿©»ö²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢MVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2024Ç¯¥ª¥Õ°ÊÍè¡£¹õ¥¹¡¼¥Ä¡¢¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤Ç¥¥Ã¥Á¥ê·è¤á¤¿¡£ÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈBBWAA¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎMVP¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢MVPÁª½Ð¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ìó2Ê¬19ÉÃ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢°¦Ì¼¡¢°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖºÇ°¦¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë¿¿Èþ»Ò¡¢Ì¼¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ø¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¤¤Ä¤âËÍ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÌó100Ê¬¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°X¤Ï¡ÖMVP¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¿©»ö²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÂçÃ«¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£MVP¼õ¾Þ¤ò¾Î¤¨¤ë½â¤ò»ý¤Á¡¢¥¥ê¤Ã¤È¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ë¥Ñ¥·¥ã¥ê¡£¥ª¥Õ¤Î¶á±Æ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë