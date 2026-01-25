³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¥¯¥ì¥«Ê§¤¤¤·¤Æ¤ë¿Í¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Ç¡ÖÂçÂ»¡×¤«¤â¡©Wise¡¢Revolut¡¢IDARE¤Î¡È¤ªÆÀÅÙ¡É¤òÅ°ÄìÈæ³Ó
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²È·×¤ÎÌ£Êý¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú2026Ç¯ºÇ¿·¡ÛWise vs Revolut vs iDARE¡ª³¤³°¤Ç°ìÈÖ¤ªÆÀ¤Ê¥«ー¥É¤Ï¤É¤ì¡©³¤³°·èºÑ/ATM¤Ç¤Î³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁ¡¦ÆÃÅµ¡¦¤ªÆÀ¤Ê»È¤¤Êý¤òÅ°ÄìÈæ³Ó²òÀâ¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£³¤³°¤Ç¤Î¥«ー¥É·èºÑ»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ö³¤³°»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡×¤È¤¤¤¦¡È±£¤ì¥³¥¹¥È¡É¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¤½¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë3Ëç¤Î¥«ー¥É¡ÖWise¡×¡ÖRevolut¡×¡ÖIDARE¡×¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ä¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò³¤³°¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢°ÙÂØ¥ìー¥È¤Ø¤Î¾å¾è¤»Ê¬¤È¥«ー¥É²ñ¼Ò¤¬ÀßÄê¤¹¤ë¼ê¿ôÎÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌó3～4%¤â¤Î¡Ö³¤³°»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ëÌäÂê¤ò²òÀâ¡£Â¿¤¯¤Î¥«ー¥É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬0.5%～1.5%ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¿ôÎÁ¤¬´Ô¸µÎ¨¤ò¾å²ó¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤Ø¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡ÖWise¡×¡ÖRevolut¡×¡ÖIDARE¡×¤Î3¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ÈºÇÅ¬¤ÊÍøÍÑ¥·ー¥ó¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖWise¡×¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¼ê¿ôÎÁÂÎ·Ï¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ÈÆ©ÌÀÀ¤Ç¤¢¤ë¡£°ÙÂØ¥ìー¥È¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¡Ö°ÙÂØ¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡×¤¬¤Ê¤¯¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë0.6%～0.8%ÄøÅÙ¤Î°ÙÂØ¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö±£¤ì¥³¥¹¥È¤¬¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£³¤³°Á÷¶â¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤¦¿Í¤ä¡¢³¤³°¤ËÄ¹´üÂÚºß¤¹¤ë¿Í¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖRevolut¡×¤Ï¡¢»È¤¤Êý¤ò¹©É×¤¹¤ì¤Ð3Ëç¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¡£¹â´Ô¸µ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ä¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤«¤é¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥ãー¥¸»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÁí¹çÅª¤Ê¤ªÆÀÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢½µËö¤ä°ìÄê³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Î°ÙÂØ¼ê¿ôÎÁ¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ò·ï¤¬¤ä¤äÊ£»¨¤ÊÅÀ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖIDARE¡×¤Ï¡¢¥Á¥ãー¥¸¸µ¤ÎËÉÙ¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£VISA¤äMastercard¤Ë²Ã¤¨¡¢JCB¤äAmex¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«ー¥É¤«¤é¤â¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤Ç¥Á¥ãー¥¸¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖAmex¤Î·èºÑ½¤¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÊØÍø¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢»Ä¹â¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯Î¨2%¤Î¥Üー¥Ê¥¹¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÆÃÅµ¤â¤¢¤ê¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤äÎ±³Ø¤Ë¸þ¤±¤¿ÃùÃßÌÜÅª¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢°ì³µ¤Ë¤É¤Î¥«ー¥É¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤¬°Û¤Ê¤ë¤ÈÁí³ç¡£¼ê¿ôÎÁ¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÖWise¡×¡¢Áí¹çÅª¤Ê¤ªÆÀÅÙ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÖRevolut¡×¡¢¥Á¥ãー¥¸¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤äÃùÃß¤â·ó¤Í¤¿¤¤¤Ê¤é¡ÖIDARE¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÍøÍÑÌÜÅª¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥«ー¥É¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
