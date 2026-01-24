この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド「QOOLAND」の元ボーカル・ギターで、株式会社ヒライ企画代表取締役の平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「【バンド解散理由TOP5】社会通念のズレにパワーバランスの変化…GLAYが解散しない理由」と題した動画を公開。自身の経験や見聞に基づき、バンドが解散に至るリアルな理由をランキング形式で解説した。



平井氏は、バンドが解散する理由として5つの項目を挙げ、それぞれ具体的なエピソードを交えて紹介。第5位には「泥棒」がランクイン。物販の売上金をメンバーが盗む、楽屋に置いてあった対バン相手の財布がなくなるといった金銭トラブルが意外にも多いと語った。これは、ライブハウス界隈がいまだに現金でのやり取りが中心であることが背景にあると指摘する。



第3位には「変な女」を挙げた。これは、メンバーの恋人がバンド活動に過剰に介入するケースを指す。平井氏は「自分と一緒にいれないから、バンド活動を制限させてくる女性」「メンバー間のミーティングに『私も行く！』と参加してきて意見もする」といった例を挙げ、その結果としてバンド内の空気が悪化し、活動継続が困難になることがあると説明した。



そして、最も大きな解散理由として第1位に挙げたのが「食っていけない」こと、すなわち経済的な困窮だ。平井氏は、これが他のすべてのトラブルの根源にあると分析。「俺が食えないかもしれなくて、一刻も早く音楽で稼ぎたいと思ってる時に『お前何してくれてんねん！』って気持ちになっちゃう」と、金銭的な余裕のなさが精神的な余裕を奪い、メンバー間の些細な問題を大きな亀裂に発展させてしまうと力説した。



動画の最後で平井氏は、バンドを長く続けるためには、経済的な基盤を整えることが不可欠だと結論付けた。その上で「本当に副業やりやすい時代」だとし、クラウドソーシングサイトなどを活用してバンド活動と両立できる収入源を確保することの重要性を説いた。音楽への情熱だけでなく、生活を安定させる現実的な視点が、バンドの寿命を左右する重要な鍵となるようだ。