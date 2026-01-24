えなこ、コスプレしない素のオフショット 黒髪ロングに「ノーマルでこんなに綺麗なの普通にバグ」
人気コスプレイヤーのえなこが22日、自身のXを更新し、誕生日を祝福されたオフショットを投稿した。
【写真】コスプレ姿じゃない！えなこ、素の黒髪ロング披露
普段は仕事のグラビアやコスプレ写真を投稿するが、今回は「今日はあみにすてきな所に連れて行ってもらってお祝いしてもらいました」と誕生日を祝されたと説明。
投稿した写真では大きなケーキとともに、コスプレ姿ではない素のえなこを見ることができ、「歳を重ねるたびに、周りの人や環境に恵まれている人生だなぁと感謝しています。いつも与えてもらっているばかりなので、少しでもお返しできるように充実した日々を送りながら、この1年も頑張ります」と意気込んだ。
これにファンは「ロングのえなこ可愛すぎる」「黒髪が刺さり過ぎて少し血が出た」「長髪」「ノーマルでこんなに綺麗なの普通にバグ」「えなこりんビジュ良すぎだろうが！」などと反応している。
