¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¤¬¾×·â¡Ö£ØÀþ¡×¼Ì¿¿¸ø³«¡ÖÇÙåºÎï¤Ç¤·¤¿¡×¤Ë£Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¶½Ê³¡Ö¤Ç¤«¡ª¡×¡Ö¤¨¤í¤¹¤®¡×
½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÅç¿´ºù¡Ê¤³¤³¤í¡á22¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¨¥Ã¥¯¥¹Àþ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇÙåºÎï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»Éô¤Î¥¨¥Ã¥¯¥¹Àþ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÇÙÉôÊ¬¤¬Æ©¤±¤Æ¹ü¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¶»ÉôÊ¬¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬Éâ¤½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬Åê¹Æ¤«¤é¤ï¤º¤«4»þ´Ö¤Ç250Ëü°Ê¾å¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¿ô¡ÊÉ½¼¨²ó¿ô¡Ë¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡¢¡¢¡×¡ÖÆý¤Ç¤«¡ª¡ª¡×¡Ö¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Þ¤Ç¤¨¤í¤¹¤®¤ó¤À¤í¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÅç¤Ï¿·³ã¸©¸ÞÀô»Ô½Ð¿È¡£Ãæ³Ø2Ç¯»þ¤Î17Ç¯¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£ºòÇ¯3·î¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡Ö¿´ºù¤Ð¤«¤ê¡×¤òÈ¯Çä¡£