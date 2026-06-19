《お願いマジで汗臭い。仕事頑張ったんはわかるけど生乾きはやばい。エチケット的につらい》6月18日、グラビアアイドルの緒方友莉奈が、自身のXで、電車の乗客のスメハラ（スメルハラスメント）について訴えた投稿が物議を醸している。「緒方さんは2022年、『BreakingDown6』に女子枠で出場したこともあるグラドルで、登録者数14万人超えのYouTuberでもあります。緒方さんは、電車の端の席に座った状態で、自身の隣に背中を向け