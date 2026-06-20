「日本ハム−ソフトバンク」（２０日、エスコンフィールド）試合前にサプライズの「プロポーズ大作戦」が行われた。ファイターズファンのカップル、丹羽崇文さんと菊地莉奈さんが登場。マウンド上で丹羽さんが「細川選手からストライクをとることができたら、プロポーズさせてください」と宣言し、投球に臨んだ。サウスポーからの投じたボールは、外角高めのストライクゾーンへ。日本ハム・細川が豪快な空振りすると、スタン