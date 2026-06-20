酒豪で知られる大物芸人が、孫とのエピソードを明かしスタジオの千鳥大悟・ノブ）を大爆笑させる一幕があった。【映像】千鳥大悟＆大物芸人の飲み会写真6月16日放送の『相席食堂』で、熊本県八代市にやって来たのは、以前の放送でペットボトルを手に「肝臓を水で洗う」という名言を残した大の酒好き・玉袋筋太郎千鳥も“筋兄”と親しみを込めて呼ぶ大先輩の登場に大喜びするが、熊本に前乗りして楽しい夜を過ごした玉袋