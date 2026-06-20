「あいにく俺は金髪が大っ嫌いなんだよ！」──その名セリフは、スクリーンを見つめる観客の魂を震わせた。【写真を見る】現在42歳の遠藤要。「違法カジノ」問題後の人生についてインタビュー累計発行部数4600万部突破の大人気ヤンキー漫画を原作とした映画『クローズZERO』シリーズで、最強勢力・芹沢軍団を支える"参謀"「戸梶勇次」役を熱演した俳優・遠藤要（42）。映画初出演となった同作で強烈なインパクトを残し、一躍、ド